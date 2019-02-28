عقدت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل (الإثنين) اجتماعا لها في مقر النادي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع جميع الألعاب، وفي مقدمتها ملف كرة القدم الذي يعد الأبرز لدى الإدارة القدساوية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة التقارير المعدة حول وضع الألعاب المختلفة في النادي، كما تم الاطلاع على أبرز الأعمال الإدارية التي تمت خلال الشهر الماضي.من جهتها، طالبت الجماهير القدساوية إدارة الزامل باتخاذ قرارات تصحيحية تعيد الفريق الأول لكرة القدم إلى وضعه الطبيعي بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري، التي تسببت في فقدان الفريق 9 نقاط تعتبر مهمة في مشوار الدوري، وتمنت الجماهير القدساوية أن يعود الفريق من القصيم بالنقاط الثلاث في مواجهة الرائد (الجمعة)، والعودة لطريق الانتصارات من جديد.وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لملاقاة فريق الرائد ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين، وركز مدرب الفريق البلغاري بيتيفا على تصحيح الأوضاع التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الشباب في الجولة الـ21، وشهدت التدريبات حضور رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة؛ لدعم الفريق قبل مباراة الرائد.