في عملية أمنية واسعة أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، بينهم 4 جنود و7 مسلحين، ألقت القوات المكسيكية القبض على فاستو إيسيدرو ميزا فلوريس، المعروف بلقب «إل تشابو إيسيدرو»، أحد أبرز قادة تجارة المخدرات والمُدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لأكثر 10 مطلوبين.

وأعلنت وزارة الدفاع المكسيكية أن الاعتقال جاء خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة غواساوي بولاية سينالوا، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، عقب اشتباك مسلح استخدم فيه المسلحون الأسلحة النارية والمتفجرات.

وكان ميزا فلوريس، البالغ من العمر 44 عامًا، يقود منظمة إجرامية تنشط في تهريب الهيروين والميثامفيتامين والكوكايين والماريغوانا إلى الولايات المتحدة، وتسيطر على طرق تهريب رئيسية قرب الحدود بين البلدين.

وقال وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش إن اعتقال فلوريس واثنين من مساعديه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن في ولاية سينالوا، فيما رصدت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ويأتي الاعتقال في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة المكسيكية لتكثيف جهودها في مواجهة عصابات المخدرات، وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية أحادية داخل المكسيك.

ويواجه فلوريس اتهامات تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في المكسيك، كما تطالب الولايات المتحدة بتسليمه لمحاكمته، بعدما وُجهت إليه لائحة اتهام عام 2012.