ألقت سلطات الهجرة التايلندية القبض على زوجين روسيين مطلوبين في بلدهما على خلفية اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال، تجاوزت قيمتها 1.8 مليون دولار، بعد تعقبهما في جزيرة بوكيت، حيث كانا يقيمان بهويتين وجنسية مختلفتين.

وجاء توقيف الزوجين داخل صالون تجميل بمنطقة «تشيرنغ تالاي»، عقب عمليات رصد وتتبع نفذها محققو إدارة الهجرة في بوكيت، استنادًا إلى مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهما من السلطات الروسية.

ووفقًا للسلطات، تتعلق القضية باتهامات مالية تجاوزت 149.9 مليون روبل، بما يعادل نحو 62.11 مليون بات تايلاندي.

وكشفت التحقيقات أن الزوجين غيّرا اسميهما وتخليا عن جنسيتهما الروسية، وحصلا على جنسية فانواتو، في محاولة لإخفاء هويتيهما وتجنب اكتشاف أمرهما عند دخول تايلند.

واستقر المشتبه بهما في مجمع سكني بالمنطقة، قبل أن يتمكن المحققون من تحديد موقعهما وتنفيذ عملية القبض عليهما.

وتستعد السلطات التايلندية لترحيل الزوجين بعد إلغاء إقامتهما، تمهيدًا لإعادتهما إلى روسيا ومواجهة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.