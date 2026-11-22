لا تقتصر آثار الوحدة على الصحة النفسية، بل قد تمتد إلى صحة الدماغ والذاكرة. فقد كشفت دراسة فرنسية استمرت 30 عاما أن الشعور المزمن بالوحدة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38%، مقارنة بمن لا يعانون هذا الشعور.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بوردو، وحللوا بيانات 3777 شخصا من كبار السن، جرت متابعتهم بين عامي 1988 و2018، مع تصنيفهم وفقا لشعورهم بالوحدة إلى ثلاث فئات: من لا يشعرون بها، ومن يعانونها أحيانا، ومن يواجهونها بصورة مستمرة.

وأظهرت النتائج أن نحو 49% ممن عانوا الوحدة المزمنة أصيبوا بالخرف، مقابل 33% ممن لم يشعروا بها أو اختبروها على فترات متقطعة. ولم يجد الباحثون ارتباطا واضحا بين الشعور المؤقت بالوحدة وزيادة خطر الإصابة، ما يبرز أهمية استمرار هذا الشعور بوصفه عاملا مرتبطا بالمخاطر.

وأكدت الباحثة المشاركة في الدراسة، كارين بيريس، أن التمييز بين الوحدة العابرة والمزمنة ضروري لفهم آثارها الصحية، مشيرة إلى أن استمرارها لفترات طويلة قد يزيد احتمالات الإصابة بالخرف.

من جانبها، أوضحت الباحثة الرئيسة إيفانا سيمون أن الوحدة لا ترتبط بالضرورة بغياب الآخرين، بل قد تنشأ عن عدم الرضا عن العلاقات الاجتماعية، أو أعباء رعاية الآخرين، أو غياب الأنشطة الهادفة.

ودعا الباحثون إلى إدراج تقييم الشعور بالوحدة ضمن الرعاية الصحية، وتشجيع كبار السن على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. وأشاروا إلى أن التفاعل مع الآخرين يوفر تحفيزا ذهنيا مستمرا، في حين قد يؤدي الانقطاع الاجتماعي والضغط النفسي المزمن إلى آثار سلبية على صحة الدماغ بمرور الوقت.