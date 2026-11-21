كشفت دراسة علمية حديثة أن نشاطًا بدنيًا بسيطًا لا يتجاوز دقيقة واحدة قد يساعد في الحد من الارتفاع السريع لمستويات السكر في الدم بعد تناول كميات كبيرة من السكريات، في نتيجة وصفها الباحثون بـ«المفاجئة».

وأظهرت الدراسة أن صعود الدرج ونزوله لمدة 60 ثانية فقط بعد تناول السكر أسهم في تقليل ذروة ارتفاع مستويات الجلوكوز بنحو 40% مقارنة بالجلوس دون حركة، كما استمر هذا التأثير لفترة تجاوزت ساعة بعد أداء التمرين.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة متخصصة بعلم وظائف الأعضاء، على تجربة شملت 30 رجلًا وامرأة من الأصحاء. وتضمنت المرحلة الأولى تناول مشروب مُحلى بالسكر ثم البقاء في وضع الجلوس، بينما أضيف في المرحلة الثانية تمرين صعود الدرج ونزوله لمدة دقيقة واحدة بعد نحو ساعة من تناول المشروب.

وسجّل المشاركون الذين مارسوا النشاط البدني انخفاضًا ملحوظًا في مستويات السكر مقارنة بالحالة التي لم تتضمن أي حركة، وهو ما دفع الباحثين إلى التأكيد على أهمية النشاط العضلي حتى وإن كان قصير المدة.

ويرى العلماء أن السر يكمن في زيادة احتياج العضلات للطاقة أثناء الحركة، ما يدفعها إلى سحب كميات أكبر من الجلوكوز من مجرى الدم، وبالتالي المساهمة في تقليل الارتفاع الحاد في مستوياته.

ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على أن هذه التجربة أُجريت على عدد محدود من الأشخاص الأصحاء وبعد تناول مشروب سكري فقط، وليس وجبات غذائية كاملة، كما أنها لا تثبت وجود فوائد طويلة المدى أو دورًا مباشرًا في الوقاية من السكري.

وأكد الفريق البحثي أن هذه الحيلة لا تُغني عن ممارسة الرياضة بانتظام أو اتباع نمط حياة صحي، لكنها قد تمثل خيارًا عمليًا وسريعًا للأشخاص الذين لا يجدون وقتًا كافيًا للحركة، خصوصًا خلال الفترات التي يزداد فيها استهلاك الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات.