في تجربة علمية ترصد قدرة الكائنات الحية على مواجهة أقسى الظروف، استعاد طاقم المركبة الفضائية «شنتشو-23» عينات بيولوجية أمضت خمسة أشهر خارج المحطة الفضائية الصينية، في مواجهة مباشرة مع بيئة الفضاء الخارجي.

وضمت العينات إنزيمات نانوية وبكتيريا شعاعية وبذور نباتات، وجرى وضعها داخل كبسولة مخصصة للتجارب البيولوجية الفضائية، حيث تعرضت لإشعاعات عالية الطاقة، وأشعة فوق بنفسجية مكثفة، وفراغ شبه تام، إلى جانب تفاوتات حرارية حادة بين درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

وثُبتت منصة التجارب على السطح الخارجي لوحدة المختبر «منغتيان»، عبر منصات قابلة للنشر وأخرى ثابتة وفرت 37 موقعا للتجارب. وبعد استعادة العينات، بادر الطاقم إلى إخراجها وحفظها تمهيدا لنقلها إلى الأرض على متن المركبة نفسها.

وتكتسب هذه التجارب أهميتها من إتاحة اختبار العينات في الفضاء مباشرة، إذ تعجز المختبرات الأرضية، رغم قدرتها على محاكاة بعض الظروف، عن إعادة إنتاج التأثيرات المتزامنة للأكسجين الذري واصطدامات النيازك الدقيقة والتغيرات الحرارية العنيفة.

وتُمثل هذه المهمة الدفعة الرابعة من التجارب البيولوجية الصينية خارج المحطة الفضائية، بعدما انطلقت التجربة الأولى في يونيو 2023، وشملت ديدانا خيطية وبذور نباتات وكائنات دقيقة، قبل إعادتها إلى الأرض في أكتوبر من العام نفسه بحالة جيدة.

ويأمل العلماء أن تسهم نتائج هذه الاختبارات في فهم تأثير الإشعاع على الكائنات الحية، ورصد قدرتها على التكيف مع الظروف القاسية، فضلا عن دراسة العوامل الكيميائية المرتبطة بنشأة الحياة والتغيرات الوراثية. وقد تفتح هذه البيانات آفاقا لتطوير وسائل للوقاية من أضرار الإشعاع، وتعزيز سلامة رواد الفضاء خلال المهمات الطويلة، ودعم خطط إقامة قاعدة بشرية على سطح القمر.