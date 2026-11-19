على وقع النشاط الزلزالي المتكرر الذي تشهده إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة جنوب غرب جزيرة نياس، ما دفع السلطات إلى التحذير من احتمالية وقوع هزات ارتدادية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية بأن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا، محذرة من الموجات الارتدادية المحتملة عقب الهزة.

وتقع إندونيسيا ضمن «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مكثفا نتيجة حركة الصفائح التكتونية، ما يجعلها من أكثر مناطق العالم تعرضا للزلازل.

ولا تزال الكوارث الزلزالية السابقة حاضرة في تاريخ البلاد، أبرزها زلزال سومطرة المدمر في ديسمبر 2004، الذي بلغت قوته 9.1 درجة، وتسبب التسونامي الذي أعقبه في وفاة نحو 167 ألفا و540 شخصا.

كما شهدت البلاد زلزال بالو عام 2018، الذي أسفر عن مقتل 4141 شخصا وفقدان 705 آخرين، فيما أودى زلزال فلوريس البحري في أغسطس الماضي بحياة 135 شخصا، وأصاب 1764 آخرين، وتسبب في نزوح أكثر من 60 ألف شخص.