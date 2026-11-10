يتحول الاستيقاظ لدى بعض الأشخاص إلى بداية يوم مثقل بالصداع، إذ يظهر الألم فور مغادرة السرير أو خلال الدقائق الأولى من الصباح، ما يثير تساؤلات حول علاقته بجودة النوم والاضطرابات الصحية التي قد تحدث خلال الليل.

وتشير أبحاث طب النوم والأعصاب إلى أن الصداع الصباحي قد يرتبط بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في تكرار انسداد مجرى الهواء، وقد يصاحبه الشخير والنعاس خلال النهار وضعف التركيز.

وتتداخل أسباب أخرى مع هذه الشكوى، منها الصداع النصفي واضطرابات النوم وصرير الأسنان، فيما قد تؤثر بعض الأدوية والإفراط في استخدام المسكنات في تكرار الألم.

ويؤكد متخصصون، أهمية التمييز بين الصداع الذي يظهر عند الاستيقاظ ويختفي تدريجياً، والألم المستمر أو المتزايد، مع الانتباه إلى الأعراض المصاحبة وتوقيت حدوثها.

ويستدعي الصداع الصباحي المتكرر تقييماً طبياً لتحديد أسبابه، خصوصاً عند ارتباطه بالشخير الشديد أو توقف التنفس الملحوظ أثناء النوم. أما الصداع المفاجئ والشديد جداً، أو المصحوب باضطرابات عصبية، فيتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.