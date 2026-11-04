في مشهد رقمي متسارع أثار عاصفة من الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، انتشر مقطع فيديو يحمل اتهامات خطيرة وجهتها سيدة مصرية وزوجها لسيدة أخرى وزوجها الذي يعمل «ضابط شرطة»، بادعاء الاستيلاء على أموال المواطنين في عمليات نصب واحتيال بمحافظة بورسعيد. ما أثار حالة من الصدمة والبلبلة سادت الشارع الرقمي، وسط تساؤلات عن حقيقة ما جرى وخلفيات هذا الاتهام المثير.

ولم تترك الأجهزة الأمنية الأمور رهن الشائعات والتكهنات، بل سارعت وزارة الداخلية المصرية لقطع الطريق أمام الجدل وأصدرت بياناً كشف التفاصيل الكاملة للواقعة. وتبين بالفحص أن أصل الحكاية يعود إلى بلاغ رسمي تقدم به سبعة أشخاص ضد «تاجرة أجهزة كهربائية» استولت على أموالهم بزعم توظيفها بأرباح وهمية قبل أن تتهرب من السداد، حيث ألقت الشرطة القبض عليها وأحالتها للحبس بأمر النيابة العامة.

وعن سر زج اسم ضابط الشرطة وزوجته في الفيديو المتداول، أوضحت التحقيقات واعترافات أصحاب الفيديو أنهم نشروه عمداً بهدف «الضغط واسترداد أموالهم» بعد علمهم بوجود تعاملات مالية سابقة بين التاجرة المتهمة وزوجة الضابط، مؤكدين تماماً براءتهما وعدم تورطهما في الجريمة. لتكشف «الداخلية المصرية» خفايا الاتهام، مؤكدة أن القانون يقف بالمرصاد لكل محاولات التلاعب والتشهير.