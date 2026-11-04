في خبر مثير أعاد الأمل لعشرات الآلاف من العائلات، كشفت دراسة علمية حديثة مفاجأة غير متوقعة تفيد بأن نحو 35% من الرضع الذين شُخّصوا مسبقاً بحساسية الفول السوداني قد تخلصوا منها تماماً عند إعادة اختبارهم! هذه النتائج الثورية قد تزلزل المفاهيم الطبية التقليدية المتبعة في تشخيص وعلاج حساسية الطفولة المبكرة، وتفتح الباب أمام استراتيجيات علاجية جديدة كلياً.

الدراسة الأسترالية المحكّمة، التي نُشرت حديثاً، شملت 778 رضيعاً لم تتجاوز أعمارهم 13 شهراً، جرى تشخيصهم سابقاً بالحساسية بناءً على أعراض ظهرت في المنازل واختبارات جلدية أو دموية. وعند إخضاعهم مجدداً لاختبار «التحدي الغذائي الفموي» الدقيق (الذي يعتمد على إعطاء جرعات متزايدة تدريجياً من زبدة الفول السوداني تحت إشراف طبي صارم) كانت المفاجأة المذهلة أن 271 طفلاً لم يُظهروا أي رد فعل تحسسي، مما يؤكد تعافيهم التام وتخلصهم من هذا الكابوس.

وفي هذا السياق، دعا طبيب الأطفال المتخصص في الحساسية والمناعة بمعهد مردوخ بأستراليا الدكتور تيم بريتيج، الأهالي إلى إعادة النظر بحذر في التشخيصات القديمة، مؤكداً أن فوائد إعادة الاختبار في بيئات طبية متخصصة تفوق بكثير المخاطر المحتملة، رغم تسجيل حالات تحسس طفيفة سيطر عليها الفريق الطبي بمهارة. وتأتي هذه الاكتشافات لتتكامل مع الثورة الطبية التي بدأت منذ اعتماد التوصيات العالمية بالتعريض المبكر للفول السوداني، والتي نجحت في خفض معدلات الإصابة بنسب قياسية، مؤكدة أن مناعة الصغار تحمل مفاجآت مذهلة متى أحسنا توجيهها.