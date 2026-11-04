التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.