التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.
الأمير تركي بن محمد يبحث مع مستشار الأمن الوطني البحريني العلاقات والموضوعات المشتركة
التقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين.
The Minister of State and Member of the Council of Ministers, Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz, met today in Riyadh with Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the representative of His Majesty the King for Humanitarian Works and Youth Affairs and National Security Advisor in the Kingdom of Bahrain.
During the meeting, they reviewed the historical relations between the two brotherly countries and discussed topics of mutual interest.
Attending the meeting were Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal, the Minister of Sports, and the Ambassador of the Kingdom of Bahrain to the Kingdom, Sheikh Ali bin Abdulrahman Al Khalifa.