توصلت شركة «سناب»، المالكة لتطبيق «سناب شات»، إلى تسوية في دعوى قضائية تتعلق بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، وسط تصاعد النقاش بشأن مسؤولية الشركات التقنية عن سلامة المستخدمين صغار السن.

وتضمنت الدعوى، اتهامات للمنصة بالإسهام في مشكلات نفسية وسلوكية، من بينها الاكتئاب واضطرابات الأكل، نتيجة طبيعة الاستخدام والتفاعل مع المحتوى الرقمي، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتعزيز الضوابط المخصصة لحماية القاصرين.

وتسلط التسوية الضوء على الضغوط القانونية التي تواجهها شركات التواصل الاجتماعي، مع تنامي التدقيق في تصميم التطبيقات وآليات جذب انتباه المستخدمين وإطالة فترات بقائهم داخل المنصات.

كما تعيد القضية طرح تساؤلات بشأن التوازن بين تطوير الخدمات الرقمية وحماية الفئات العمرية الأكثر عرضة للتأثر بالمحتوى، خصوصاً مع اتساع حضور الهواتف الذكية في الحياة اليومية للمراهقين.

وتبرز أهمية هذه التطورات في دفع الشركات إلى مراجعة أدوات السلامة والرقابة الأبوية، وتعزيز الشفافية بشأن المخاطر المحتملة، فيما تبقى تفاصيل التسوية وشروطها عاملاً مهماً لفهم نطاق الالتزامات المترتبة عليها.