عُثر على خمسة أشخاص، بينهم طفلان، أحياء قرب جزيرة فانينغ التابعة لكيريباتي بعد نحو ثلاثة أشهر من فقدانهم في المحيط الهادئ، بعدما جرف قاربهم الصغير مسافة تقدر بنحو 5400 كيلومتر من ميكرونيزيا.

رحلة ساعة تتحول إلى 3 أشهر

وكان تسعة أشخاص قد غادروا جزيرة موريلو في ميكرونيزيا يوم 30 يوليو الماضي، في رحلة بحرية إلى جزيرة رو كان من المفترض أن تستغرق نحو ساعة واحدة فقط.

إلا أن عاصفة ضربت القارب وأخرجته عن مساره، قبل أن يُبلغ عن فقدانه بعد عدم وصوله إلى وجهته.

بحث استمر 10 أيام

وأطلق خفر السواحل الأمريكي عملية بحث استمرت 10 أيام وغطت نحو 85,700 كيلومتر مربع من المحيط، دون العثور على القارب أو ركابه، قبل تعليق عمليات البحث.

وبعد نحو ثلاثة أشهر، عثر سكان محليون على خمسة من ركاب القارب قرب جزيرة فانينغ في كيريباتي، على بعد نحو 5400 كيلومتر شرق نقطة انطلاقهم. ولا يزال مصير الركاب الأربعة الآخرين غير معروف.



الناجون الخمسة بعد العثور عليهم في كيريباتي عقب نحو ثلاثة أشهر في البحر.

جفاف وسوء تغذية

وقال مسؤولون صحيون إن الناجين الخمسة كانوا يعانون جفافًا شديدًا وسوء تغذية عند العثور عليهم، وجرى تزويدهم بالسوائل عبر الوريد، فيما بدأت حالتهم الصحية في التحسن.

ويتلقى الناجون الرعاية في الجزيرة، في وقت بدأت فيه سلطات ميكرونيزيا التواصل مع حكومة كيريباتي لترتيب عودتهم إلى بلادهم.

وطلب الناجون الحفاظ على خصوصيتهم، ولم يكشفوا حتى الآن علنًا تفاصيل كيفية بقائهم على قيد الحياة طوال الأشهر الثلاثة في عرض المحيط.