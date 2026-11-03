أعلن نادي تينيريفي الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، وفاة مهاجمه جيسوس دي ميغيل ألاميدا، متأثراً بإصابته الخطيرة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام أندورا، أمس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

بيان تينيريفي

وقال النادي في بيان: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي تينيريفي وفاة لاعبه جيسوس دي ميغيل ألاميدا، صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة صباحاً».

وأضاف البيان: «لا توجد كلمات كافية للمواساة، ولا شيء يمكنه أن يخفف من وطأة هذا الحزن العميق، نقف إلى جانب عائلة اللاعب المفجوعة وأحبائه، وإلى جانب جميع جماهير تينيريفي التي تبكي اليوم هذه النهاية المأساوية».

واختتم البيان: «تتقدم عائلة جيسوس دي ميغيل بالشكر لكل من قدم لها الدعم والمواساة، كما تطلب من الجميع، ومن أعماق قلبها، احترام خصوصيتها إلى أقصى حد خلال هذه اللحظات العصيبة».

تفاصيل الاصطدام المروع

وتعرض جيسوس دي ميغيل لاصطدام عنيف مع حارس مرمى أندورا جيسوس أوونو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعدما خرج الحارس من مرماه في محاولة لإيقاف هجمة مرتدة للفريق المنافس.

وفقد دي ميغيل الوعي عقب الاصطدام، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل، قبل نقله على نقالة وسط حالة من القلق بين اللاعبين والجماهير، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس أوونو، وقرر إيقاف المباراة.

وخضع اللاعب لمحاولات الإنعاش قبل نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث أُدخل وحدة العناية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت لاحقاً، ليفارق الحياة صباح اليوم، في فاجعة هزت كرة القدم الإسبانية.