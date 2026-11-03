أعلن نادي وست هام يونايتد، اليوم (الثلاثاء)، إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب».

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يؤكد نادي وست هام يونايتد أن المدير الفني للفريق الأول للرجال نونو إسبيريتو سانتو، قد غادر منصبه بأثر فوري، كما غادر كل من مساعد المدرب روي بيدرو سيلفا، ومدرب حراس المرمى روي باربوسا».

وأضاف البيان: «بعد مراجعة شاملة لبداية موسم دوري كرة القدم الإنجليزية، يرى مجلس الإدارة أن التغيير أصبح ضرورياً في هذا التوقيت، لضمان استمرار أهداف النادي وتوقعاته على المسار الصحيح».

*ثلاثي يقود الفريق مؤقتاً*

وأوضح بيان النادي أن مارك نوبل وستيف بوتس وجيرارد بريندربيرغ سيتولون مهمة إعداد الفريق بشكل مؤقت، قبل مواجهة كارديف سيتي المقررة غداً، مشيراً إلى أنه لن يصدر أي تعليق إضافي حتى الإعلان عن تعيين المدير الفني الجديد.

*خسارتان متتاليتان وراء إقالة سانتو*

وكان نونو سانتو قد تولى تدريب وست هام خلفاً لجراهام بوتر، الذي أُقيل من منصبه في سبتمبر الماضي، قبل أن يحتفظ المدرب البرتغالي بمهمته رغم هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، مع تكليفه بمهمة العودة سريعاً إلى دوري الأضواء.

لكن خسارتين متتاليتين أمام ساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون تسببتا في تراجع الفريق اللندني إلى المركز الثامن في جدول ترتيب «تشامبيونشيب»، ليقرر النادي إنهاء مهمة المدرب البرتغالي.

*20 انتصاراً في 53 مباراة*

وحقق نونو سانتو 20 انتصاراً خلال 53 مباراة قاد فيها وست هام، من بينها فوزان عريضان بنتيجة 6-0 على ريكسهام ولينكولن خلال الموسم الحالي.