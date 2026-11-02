تختبر شركة «مايكروسوفت» مجموعة من التحسينات الجديدة لنظام التشغيل «ويندوز 11»، تشمل تطوير أدوات البحث وإضافة اختصارات للألعاب، وتعزيز التكامل مع الهواتف الذكية، ضمن تحديثات تجريبية تستهدف تسهيل استخدام النظام وتحسين الوصول إلى وظائفه.

وتتضمن التحسينات مرشحات وخيارات إضافية للبحث، تتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى وتنفيذ بعض الإجراءات بصورة أكثر مباشرة، إلى جانب اختصارات مرتبطة بوضع ألعاب «Xbox»، بما يعزز تجربة اللعب على أجهزة الحاسوب.

وتشمل الاختبارات أدوات مرتبطة بالهاتف، في إطار جهود الشركة لتوسيع التكامل بين الأجهزة وتسهيل الانتقال بين وظائفها المختلفة، دون الحاجة إلى خطوات متعددة.

وتُطرح هذه المزايا حالياً ضمن إصدارات «Windows Insider»، المخصصة لاختبار التحديثات قبل إتاحتها على نطاق أوسع، ما يعني أن وصولها إلى جميع المستخدمين لا يزال مرتبطاً بنتائج التجارب وقرارات الشركة.

وتعكس التحسينات توجه «مايكروسوفت» إلى تطوير تجربة الاستخدام اليومية، من خلال تقليل الوقت اللازم للبحث والتنقل بين التطبيقات، وتوفير أدوات أكثر مرونة للألعاب والاتصال بالأجهزة الأخرى، وسط منافسة متزايدة على سهولة الاستخدام وتكامل الأنظمة الرقمية.