طرحت شركة «مايكروسوفت» برنامجاً للمغادرة الطوعية يستهدف نحو 60 ألف موظف في عدد من الدول، ضمن تحركات لإعادة تنظيم نفقاتها التشغيلية، بالتزامن مع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية.

ويأتي البرنامج في وقت تتجه فيه الشركة إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي خلال عام 2026 إلى نحو 175 مليار دولار، لتلبية الطلب المتنامي على مراكز البيانات والمعالجات المتقدمة والخدمات السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التوجه تحولات في أولويات الإنفاق لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، مع ارتفاع تكاليف تطوير النماذج الذكية وتشغيلها، مقابل الحاجة إلى ضبط المصروفات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتضع الخطوة الموظفين أمام خيارات مهنية جديدة، في ظل إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التقنية المقبلة.

كما تثير تساؤلات بشأن تأثير الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على استقرار الوظائف التقليدية، ومدى قدرة الشركات على تحقيق التوازن بين التوسع التقني والمحافظة على خبراتها البشرية.

ويكشف المشهد عن تحول اقتصادي تتداخل فيه قرارات التوظيف مع سباق الحوسبة المتقدمة، لتصبح إدارة الموارد والتكاليف عنصراً حاسماً في المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا.