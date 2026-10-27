لقي أربعة عمال مصرعهم وأصيب آخر، إثر إعصار ضرب موقعًا للإنشاءات في محافظة أنطاليا جنوبي تركيا، ومزق حاويتين كان يقيم فيهما العمال، وسط أجواء ممطرة وتحذيرات جوية شهدتها المنطقة.

ووقع الحادث في حي «فوزي تشاكماك» بمنطقة كيبيز، إذ اجتاح الإعصار موقع البناء بقوة، ما أدى إلى تحطم الحاويتين وقذف خمسة عمال كانوا بداخلهما إلى مسافات بعيدة، فيما هرعت فرق الإسعاف والشرطة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى الموقع.

وأفادت السلطات بأن عاملين توفيا في موقع الحادث، بينما فارق عاملان آخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى، فيما نجا العامل الخامس بإصابات طفيفة وحالته الصحية جيدة.

كما تسبب الإعصار في سقوط رافعة داخل موقع البناء وإلحاق أضرار بتسع مركبات، فيما تطايرت أجزاء من الحاويات والحطام لمسافات وصلت إلى مئات الأمتار، ووصل بعضها إلى سطح روضة أطفال قريبة.

وقال محافظ أنطاليا خلوصي شاهين إن الإعصار ظهر بصورة مفاجئة وتحرك لمسافة بضع مئات من الأمتار قبل أن يتلاشى، مشيرًا إلى أن الأضرار تركزت بصورة لافتة في موقع البناء دون تسجيل أضرار مماثلة في المناطق المحيطة.

وأوضح أن ثلاثة من المتوفين يحملون الجنسية السورية، فيما يحمل الرابع الجنسية التركية، مشيرًا إلى فتح تحقيق قضائي في الحادث واستجواب المسؤولين عن موقع الإنشاء ضمن التحقيقات الجارية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التركية قد أصدرت تحذيرًا باللون الأصفر من أمطار غزيرة في أنطاليا، في وقت أكدت فيه السلطات استمرار مراقبة الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبًا لأي تطورات.