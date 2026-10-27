عادت قضية مقتل سائحة روسية في مدينة الغردقة إلى الواجهة مجدداً، مع نظر الاستئناف المقدم على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بارتكاب الجريمة التي هزّت الرأي العام العام الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2025، حين وُجه الاتهام إلى شاب يبلغ من العمر 31 عاماً بقتل السائحة الروسية سفيتلانا ميدفيديفا داخل مسكنها بدائرة قسم أول الغردقة، في جريمة قالت التحقيقات إنها ارتُكبت بدافع السرقة.

ووفق أوراق القضية، اقتحم المتهم مسكن المجني عليها واعتدى عليها باستخدام مكواة ذات قاعدة معدنية، قبل أن يوجه إليها إصابات قاتلة وينفذ جريمته، ثم يستولي على هاتفها المحمول ومبلغ مالي ويفر من المكان.

وكشفت التحريات والأدلة الفنية عن العثور على هاتف المجني عليها بحوزة المتهم، فيما وثقت كاميرات المراقبة تحركاته لحظة دخوله العقار ومغادرته، كما أرشد عن أداة الجريمة خلال التحقيقات.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن نزيف حاد وإصابات متعددة بالرأس والوجه، إضافة إلى جرح ذبحي بالعنق، بينما دعمت آثار الدماء ونتائج المعاينات وتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق ملف الاتهام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً بإعدام المتهم بعد إدانته، قبل أن يُطعن على الحكم بالاستئناف، لتبقى القضية محل نظر قضائي في انتظار الفصل النهائي بمصير المتهم.