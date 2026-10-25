تبدو برودة اليدين والقدمين استجابة طبيعية لانخفاض درجات الحرارة، لكنها تتحول أحياناً إلى مؤشر صحي يستحق الانتباه، خصوصاً عندما تتكرر دون سبب واضح، أو تصاحبها تغيرات في لون الأصابع وألم أو تنميل.

ويعمل الجسم، عند التعرض للبرد، على تضييق الأوعية الدموية الصغيرة في الأطراف للمحافظة على حرارة الأعضاء الحيوية، ما يقلل مؤقتاً تدفق الدم إلى اليدين والقدمين. غير أن استمرار البرودة قد يرتبط بعوامل أخرى، منها اضطرابات الدورة الدموية وبعض الحالات الصحية.

وتبرز ظاهرة «رينود»، ضمن الحالات التي تسبب نوبات من تضيق الأوعية الدموية في أصابع اليدين أو القدمين، غالباً استجابة للبرد أو التوتر، وقد يصاحبها تحول لون الأصابع إلى الأبيض أو الأزرق قبل عودة تدفق الدم. ويؤكد متخصصون، أن برودة الأطراف وحدها لا تكفي لتشخيص اضطراب معين، إذ يتطلب تحديد السبب النظر إلى الأعراض المصاحبة والتاريخ الصحي والفحص السريري.

ويساعد تجنب التعرض المباشر للبرد والمحافظة على دفء الجسم في تخفيف بعض الأعراض، بينما تستدعي البرودة المستمرة أو الألم الشديد أو تغير اللون بصورة مفاجئة تقييماً طبياً.