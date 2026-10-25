لم تدم فرحة لصوص اقتحموا متجر «أبل» في مدينة ليل الفرنسية طويلًا، بعدما ظهرت على شاشات هواتف آيفون المسروقة رسائل تؤكد تعطيلها وتتبع مواقعها، في واقعة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عقب نهب المتجر في 17 أكتوبر، أحد اللصوص وهو يستعرض رسالة تحذيرية على هاتف مسروق، تطلب إعادته إلى متجر «أبل» في ليل، وتؤكد تعطيل الجهاز وتعقّب موقعه، مع إخطار السلطات المحلية.

وتتيح هذه الآلية للشركة تعطيل بعض الأجهزة المخصصة للعرض داخل متاجرها عند سرقتها، إلى جانب تتبعها، ما دفع مستخدمين إلى التعليق بسخرية على ما اعتبروه فشلًا سريعًا لمحاولة السرقة. وكتب أحدهم عبر منصة «إكس» أن اقتحام المتجر كان «أغبى خطوة على الإطلاق»، فيما توقع آخرون حظر الهواتف المسروقة وتحديد مواقعها.

وجاءت الحادثة خلال موجة احتجاجات شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر، على خلفية قضايا التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتسع رقعة الاضطرابات وتتحول إلى أعمال عنف ونهب في مدن عدة.

وفي ليل، وصف رئيس البلدية غريغوري دوسيه الساعات التي شهدتها المدينة بأنها «فوضى»، مشيرًا إلى تعرض ما بين 150 و200 متجر للنهب، وإضرام النار في مكتب للسياحة. كما أُوقف نحو 217 شخصًا، ضمن حملة أمنية شملت قرابة 2700 شخص على خلفية أعمال العنف والنهب في البلاد.

وفي خضم التصعيد، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، مجموعات منظمة من اليسار المتطرف بالوقوف وراء أعمال الشغب، معتبرًا أنها تسعى إلى إسقاط الجمهورية، وأن بعض الاعتداءات نُفذت بصورة مخططة ومنظمة وشديدة الخطورة.