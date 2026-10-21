قد يكون التعب المتكرر وضعف التركيز وضيق النفس عند بذل المجهود مؤشرات على نقص الحديد، أحد العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة، فيما تتفاوت الأعراض بحسب شدة النقص والحالة الصحية.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة نحو 30% من النساء بين 15 و49 عاماً بفقر الدم عالمياً، وهو اضطراب تتعدد أسبابه، ويُعد نقص الحديد من أبرزها، خصوصاً لدى النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة لنقص العناصر الغذائية.

ويحدث نقص الحديد نتيجة عدم كفاية الحصول عليه من الغذاء، أو ضعف امتصاصه، أو فقدان الدم، وقد يتطور تدريجياً قبل ظهور فقر الدم بصورة واضحة.

ويؤكد متخصصون، أن تشخيص الحالة لا يعتمد على الشعور بالإرهاق وحده، بل يستلزم فحوصاً تشمل صورة الدم ومستوى الفيريتين لتقييم مخزون الحديد، وفق تقدير الطبيب.

وتساعد التغذية المتوازنة وتناول مصادر الحديد المناسبة على الوقاية من النقص الغذائي، بينما يتطلب العلاج تحديد السبب أولاً، وتجنب استخدام مكملات الحديد عشوائياً، خصوصاً أن التعب قد يرتبط بحالات صحية أخرى.