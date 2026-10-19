تمكّن فريق طبي في مستشفى سامراء العام بالعراق من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 38 عاماً، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقّدة لاستخراج 214 دبوساً وإبرة معدنية من داخل بطنه.

وأجرى العملية فريق طبي مكوّن من تسعة أفراد، في تدخل وصفه المستشفى بالاستثنائي، نظراً إلى طبيعة الحالة وما تطلبته من مهارات تخصصية للتعامل مع هذا العدد الكبير من الأجسام المعدنية داخل جسم المريض.

وفي بيان رسمي، أوضحت إدارة مستشفى سامراء العام أن الفريق الطبي نجح في استخراج 214 إبرة ودبوساً من بطن المريض، مؤكدة أن العملية تعكس الجهود المبذولة للتعامل مع الحالات الجراحية المعقّدة.

ونشرت إدارة المستشفى صوراً توثّق مراحل العملية، إلى جانب صور شعاعية أظهرت تجمع الدبابيس داخل بطن الشاب، كما عرضت صوراً للأجسام المعدنية التي جرى استخراجها، وقد بدت مختلفة الأحجام والألوان.

ولم يكشف المستشفى عن كيفية وصول هذه الكمية الكبيرة من الدبابيس إلى بطن المريض، ما أثار تساؤلات بشأن ملابسات الحالة والظروف التي أدت إلى حدوثها.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مدوّنون بجهود الفريق الطبي ونجاحه في التعامل مع الحالة، فيما عبّر آخرون عن دهشتهم من العدد الكبير للأجسام المعدنية التي عُثر عليها داخل بطن الشاب، مطالبين بتوضيح كيفية دخولها إلى جسمه.