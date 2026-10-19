فتحت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها في حادثة غرق فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حمام سباحة بأحد الأندية، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو تقصير تسببت في الحادث.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتعرُّض فتاة للغرق أثناء وجودها داخل حمام السباحة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة اللازمة وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى عقب انتشالها من المياه، فيما باشرت جهات التحقيق متابعة تطورات الواقعة والاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة التقارير الطبية الخاصة بالحالة. كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسرة الفتاة والطبيب المعالج؛ بهدف الوقوف على تفاصيل ما جرى والظروف التي أحاطت بالحادث، بالتزامن مع تفريغ كاميرات المراقبة لرصد اللحظات التي سبقت الواقعة وكيفية حدوثها.

في إطار التحقيقات، تم استجواب مسؤولي حمام السباحة والتحفُّظ على مدرب السباحة المشرف خلال فترة التدريب، مع فحص مدى الالتزام بإجراءات السلامة والإشراف داخل المنشأة الرياضية وقت وقوع الحادث.

وتواصل الجهات المختصة جمع الأدلة وسماع الشهادات وفحص التسجيلات؛ تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات النهائية والتقارير الفنية والطبية.