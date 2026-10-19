أول أميرة هولندية تخدم بالجيش.. أماليا تنال رتبة رقيب

واصلت ولية العهد الهولندية الأميرة كاترينا أماليا تعزيز حضورها في المؤسسة العسكرية، بعدما مُنحت رتبة رقيب في القوات المسلحة الهولندية، في خطوة جديدة ضمن مسيرتها التدريبية التي تجمع بين التأهيل الأكاديمي والخدمة العسكرية.

وأعلن الديوان الملكي الهولندي منح الأميرة أماليا الرتبة خلال مراسم أُقيمت على متن السفينة الشراعية (ستاتسراد ليمكول) في ميناء دن هيلدر، حيث تسير ولية العهد في برنامج تدريبي عسكري بدأته العام الماضي استعدادًا لتحمل مسؤولياتها المستقبلية.

وتخدم أماليا حاليًا ضمن صفوف البحرية الملكية الهولندية، وشاركت خلال الأيام الماضية في رحلة بحرية تدريبية على متن السفينة التاريخية (ستاتسراد ليمكول) إلى جانب طلاب السنة الأولى في المعهد البحري. وتُعد السفينة، التي بُنيت في النرويج عام 1914، إحدى أبرز منصات التدريب البحري المستخدمة بشكل منتظم من قبل البحرية الهولندية.

وجاءت الترقية بعد أشهر من اجتياز الأميرة دورة متقدمة في التدريب العسكري الميداني العام، كانت قد أكملتها في أغسطس الماضي، ضمن سلسلة من البرامج التي خاضتها داخل وزارة الدفاع الهولندية، إضافة إلى فترات تدريب سابقة في القوات الجوية الملكية.

وكان الديوان الملكي في لاهاي قد أعلن في سبتمبر 2025 بدء أماليا برنامجًا عسكريًا متكاملًا، حيث التحقت -آنذاك- بالبحرية والجيش والقوات الجوية برتبة عسكرية أولية، بالتوازي مع مواصلة دراستها الجامعية في تخصص القانون بمدينة أمستردام.

وتحمل هذه الخطوة دلالة خاصة داخل العائلة المالكة الهولندية، إذ تُعد أماليا أول امرأة من الأسرة الحاكمة تؤدي خدمة عسكرية فعلية في صفوف القوات المسلحة، في مسار يعكس توجهًا متزايدًا نحو الجمع بين المهام الملكية والخبرة المؤسسية الميدانية.