لم تكن السائحتان تتوقعان أن تتحول رحلتهما إلى باريس من جولة بين المقاهي والمعالم الشهيرة إلى تجربة استثنائية وسط مشاهد الاحتجاجات والفوضى التي اجتاحت بعض شوارع العاصمة الفرنسية.

فبينما كانتا توثقان تفاصيل إجازتهما القصيرة، وجدتا نفسيهما في قلب أحداث صاخبة تخللتها أعمال شغب وعمليات نهب ومواجهات في عدد من المناطق، في مشهد بدا أقرب إلى فيلم سينمائي منه إلى عطلة سياحية اعتيادية.

ورغم الأجواء المشحونة، واصلت السائحتان رصد يومياتهما عبر مقاطع مصورة أظهرت التناقض اللافت بين الحياة السياحية المعتادة في بعض المواقع، والمشاهد المضطربة التي كانت تدور على مقربة منهما. وسرعان ما جذبت هذه اللقطات اهتمام المتابعين الذين تفاعلوا مع المفارقة بين حلم زيارة باريس وواقع الاحتجاجات التي صادفت وصولهما.

وتحوّلت الرواية من مجرد رحلة سياحية إلى قصة أثارت فضول الآلاف، بعدما وجد كثيرون فيها صورة غير مألوفة لمدينة تُعرف عادة بسحرها وجمالها، لكنها ظهرت هذه المرة على وقع الدخان وصفارات الإنذار والاضطرابات في الشوارع.