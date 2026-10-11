اضطرت طائرة تابعة لشركة (إنديغو) الهندية إلى الهبوط اضطراريًا في مدينة حيدر آباد، بعد اندلاع حريق داخل خزان الأمتعة العلوي إثر انبعاث دخان من شاحن متنقل (باور بانك) يعود لأحد الركاب، خلال رحلة كانت متجهة من دلهي إلى تشيناي، في حادثة أثارت قلق المسافرين وأعادت تسليط الضوء على مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة على متن الطائرات.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب محاولات عدد من المسافرين التعامل مع النيران باستخدام حقائبهم، قبل أن يتدخل طاقم الطائرة ويتمكن من إخماد الحريق باستخدام مطافئ الحريق، فيما أكدت الشركة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير ولم تُسجل أي إصابات.

وأوضحت (إنديغو) أن الرحلة رقم (6E6115)، التي كانت تشغلها طائرة من طراز (إيرباص A321‑251N)، حُوّل مسارها إلى مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر آباد بعد رصد دخان صادر من جهاز إلكتروني شخصي لأحد الركاب، مؤكدة أن الطيارين اتبعوا إجراءات السلامة المعتمدة قبل اتخاذ قرار الهبوط.

وقدمت الشركة طائرة بديلة لاستكمال الرحلة إلى تشيناي، واعتذرت عن الإزعاج الذي تسبب فيه الحادث، مشيرة إلى أنها عملت على الحد من آثاره عبر تقديم المرطبات وإطلاع الركاب على المستجدات أولًا بأول.

ويعيد الحادث التذكير بالمخاطر المحتملة للبطاريات المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات، خصوصًا مع تزايد الحوادث المرتبطة بارتفاع حرارة البطاريات أو أعطالها المفاجئة، ما يجعل الالتزام بالتعليمات أمرًا ضروريًا لضمان سلامة الرحلات الجوية.