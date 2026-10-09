رصد علماء فلك أبعد اندفاع راديوي سريع معروف حتى الآن، بعدما وصلت إلى الأرض إشارة كونية انطلقت قبل نحو 10.7 مليار سنة، في مرحلة مبكرة من تاريخ الكون وفق تقديرات علماء الفلك.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Science»، فيما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن الإشارة، التي تحمل اسم «FRB 20240304B»، تمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة الكون في مراحله المبكرة.



رُصدت في جنوب أفريقيا

ورُصدت الإشارة للمرة الأولى في 4 مارس 2024 بواسطة تلسكوب «MeerKAT» الراديوي في جنوب أفريقيا، قبل أن تكشف التحليلات أنها قادمة من مسافة غير مسبوقة بالنسبة لهذا النوع من الظواهر.

وتُعرف هذه الظواهر باسم «الاندفاعات الراديوية السريعة»، وهي ومضات شديدة القوة من موجات الراديو لا تستمر سوى أجزاء من الثانية، إلا أنه يمكن رصدها عبر مسافات تمتد إلى مليارات السنوات الضوئية.



«جيمس ويب» يحدد مصدرها

وبعد تحديد موقع الإشارة في السماء، واجه العلماء صعوبة في رصد المجرة التي خرجت منها باستخدام التلسكوبات الأرضية، ما دفعهم إلى الاستعانة بتلسكوب «جيمس ويب» الفضائي.

ونجح التلسكوب في رصد المجرة المضيفة، ليتبين أنها مجرة قزمة صغيرة ونشطة في تكوين النجوم، فيما تشير القياسات الفلكية إلى أن الضوء الصادر منها استغرق نحو 10.7 مليار سنة للوصول إلى الأرض.



ما مصدر هذه الإشارات؟

ولا يزال المصدر الدقيق لجميع الاندفاعات الراديوية السريعة غير محسوم، رغم رصد آلاف الحالات منذ اكتشاف أول اندفاع من هذا النوع عام 2007.

ويرجح العلماء أن بعض هذه الإشارات قد تنتج عن «المغناطيسارات»، وهي نجوم نيوترونية شديدة الكثافة تمتلك مجالات مغناطيسية هائلة، إلا أن الباحثين ما زالوا يدرسون ما إذا كانت جميع الاندفاعات تنشأ بالطريقة نفسها.

مجرة صغيرة تفاجئ الباحثين

ولفتت المجرة التي انطلقت منها الإشارة اهتمام العلماء، بسبب صغر حجمها ونشاطها في تكوين النجوم خلال مرحلة مبكرة من تاريخ الكون.

ويرى الباحثون أن رصد اندفاع راديوي سريع في مثل هذه المجرة قد يساعد في فهم الأجرام القادرة على إنتاج هذه الإشارات، ومدى سرعة ظهورها بعد تشكل النجوم.



نافذة على الكون

ولا تقتصر أهمية هذه الإشارات على معرفة مصدرها، إذ يستفيد العلماء منها أيضاً في دراسة المادة المنتشرة بين المجرات.

وخلال الرحلة الطويلة للإشارة عبر الفضاء، تتأثر موجاتها بالمادة التي تمر خلالها، ما يمنح الباحثين وسيلة لدراسة توزيع المادة في الكون وفهم بنيته عبر مسافات زمنية هائلة.

ويأمل العلماء أن يؤدي رصد المزيد من هذه الإشارات البعيدة إلى كشف معلومات جديدة عن المجرات والنجوم والظواهر عالية الطاقة في أعماق الكون.