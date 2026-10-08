تحولت مشادة بدأت داخل سيارة أجرة في محافظة المنوفية المصرية إلى واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتهت بإصابة محامٍ في أذنه، واتهامات متبادلة بينه وبين سيدة وزوجته، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتعود الواقعة إلى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصورًا من المشاجرة، أظهرت جانبًا من الاشتباك، بينما تباينت روايات أطراف الواقعة بشأن كيفية بدايتها وتطورها.

الداخلية تكشف بداية الواقعة

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن مركز شرطة قويسنا تلقى في 6 أكتوبر بلاغًا بشأن وقوع مشاجرة بين سيدتين مقيمتين بدائرة المركز، بسبب خلاف حول أولوية استقلال إحدى سيارات الأجرة.

وأضافت الوزارة أن المشاجرة شهدت اعتداء إحدى السيدتين على الأخرى بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات في الوجه.

وبحسب البيان، اتهم زوج السيدة الثانية، وهو محامٍ، السيدة الأولى بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بقطع في الأذن.

وأكدت الداخلية أن جهات التحقيق قررت حبس المشكو في حقها على ذمة التحقيقات في بداية الإجراءات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رواية المحامي

من جانبه، قال المحامي ويُدعى محمد عزت، في تصريحات صحفية، إن زوجته اتصلت به وطلبت منه الحضور بعدما تعرضت للاعتداء داخل سيارة الأجرة.

وأوضح، بحسب روايته، أنه عندما وصل إلى المكان وجد زوجته مصابة وشعرها «منكوشًا»، فتوجه إلى السيدة وسألها عن سبب الاعتداء عليها، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباك.

وأضاف أن السيدة اعتدت عليه وعضته في أذنه، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي، مشيرًا إلى أنه توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وقال المحامي إنه حصل على المصل اللازم بعد تعرضه للعضة، قبل أن يتم تحويله إلى بنها لإجراء جراحة تجميلية، بحسب تصريحاته.

وأشار إلى أن الأطباء لاحظوا آثار الأسنان في موضع الإصابة، مؤكدًا أنه لم يعتد على السيدة، بينما حررت أطراف الواقعة محاضر متبادلة.

ماذا قالت المتهمة؟

في المقابل، قدمت السيدة رواية مختلفة عن تفاصيل المشاجرة، وقالت في تصريحات صحفية، إن الواقعة بدأت داخل الميكروباص، وإن زوجة المحامي كانت تجلس على يدها، قبل أن تنشب بينهما مشادة.

وأضافت أنها عضت زوجة المحامي في يدها «عضة صغيرة»، بحسب وصفها، ثم تطورت المشادة مع المحامي، موضحة أنها تشبثت بظهره في محاولة لاستعادة حقيبتها، وعضته في أذنه.

وأكدت أنها لم تتوقع أن تتطور الواقعة إلى إصابة بهذه الصورة أو تصل إلى هذا المستوى من التصعيد، فيما أفاد التقرير الطبي، بأن المحامي أصيب بجرح قطعي غائر ناجم عن عضة بشرية.

الإفراج عن المتهمة بكفالة

وفي تطور لاحق، أنهت المتهمة اليوم (الخميس) إجراءات خروجها من مركز شرطة قويسنا بعد سداد الكفالة المالية التي تقررت بحقها، وقدرت بـ5 آلاف جنيه، وأكدت شقيقة المتهمة خروج شقيقتها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب استكمال الإجراءات القانونية وسداد مبلغ الكفالة.