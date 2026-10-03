تمكنت فرق الإنقاذ في أفغانستان من إخراج 10 عمال أحياء، بعد بقائهم عالقين لمدة يومين داخل منجم للذهب في ولاية تخار شمال البلاد.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، كان العمال قد علقوا داخل منجم في منطقة سامتي التابعة لمديرية تشاه آب، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في الوصول إليهم وإخراجهم جميعاً أحياء بعد يومين تحت الأرض.



انهيار داخل المنجم

وكانت تقارير محلية قد أفادت بأن نفقاً داخل منجم الذهب انهار أثناء وجود العمال في باطن الأرض، ما أدى إلى احتجازهم، فيما هرعت فرق الإنقاذ والسلطات المحلية إلى الموقع وبدأت عمليات البحث عنهم.

وشارك مسؤولون محليون وفرق إنقاذ في متابعة العملية، وسط مخاوف على حياة العمال مع استمرار احتجازهم لساعات طويلة تحت الأرض، قبل أن تنتهي العملية بإنقاذهم.



حادثة أخرى تودي بحياة 5 عمال

وبعد أيام فقط من عملية الإنقاذ، شهدت المديرية ذاتها حادثة أخرى، إذ أعلنت السلطات، السبت، مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم ذهب في منطقة شاه مستان.

وأكد المتحدث باسم شرطة تخار قاري نقيب الله مسرور وفاة العمال الخمسة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الانهيار.



حوادث متكررة

وتتكرر حوادث انهيار المناجم في أفغانستان، التي تمتلك احتياطيات من الذهب والنحاس والحديد والفحم والأحجار الكريمة، فيما يعمل عدد كبير من العمال في عمليات التعدين بمناطق نائية وظروف صعبة.