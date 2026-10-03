توصلت دراسة بريطانية واسعة إلى وجود ارتباط بين تناول الشاي أو القهوة شديدة السخونة بانتظام وارتفاع خطر الإصابة بنوع من سرطان المريء، بعد تحليل بيانات نحو 980 ألف شخص بالغ في بريطانيا.

وحلل باحثون من جامعة أكسفورد بيانات المشاركين، ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول مشروبات بدرجة حرارة تبلغ 65 درجة مئوية أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بمن يتناولون مشروبات دافئة.

كما أظهرت النتائج ارتباط تناول ستة مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً بزيادة المخاطر، فيما قد يسهم إضافة الحليب في خفض درجة حرارة المشروب، دون أن يعني ذلك بالضرورة وصولها إلى مستوى أقل من 65 درجة مئوية.

وقالت الدكتورة كيرين بابير، الباحثة الرئيسية وكبيرة علماء الأوبئة الغذائية في قسم صحة السكان بجامعة أكسفورد، إن دراسات سابقة ربطت تناول المشروبات شديدة السخونة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المريء، لكن لم يكن واضحاً مدى انطباق ذلك على درجات الحرارة الشائعة للمشروبات الساخنة في المجتمعات الغربية.

ورغم ارتفاع الخطر النسبي بين من يتناولون المشروبات شديدة السخونة، فإن الخطر المطلق للإصابة يظل منخفضاً، إذ تشير مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن احتمال الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء مدى الحياة في بريطانيا يبلغ نحو 1%.

وأكد الباحثون أن الدراسة رصدية، ما يعني أنها أظهرت ارتباطاً بين درجة حرارة المشروبات وخطر الإصابة، لكنها لا تثبت أن المشروبات الساخنة جداً تسبب السرطان بشكل مباشر، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بصورة أدق.