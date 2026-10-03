قاد كلب بوليسي فرق البحث والإنقاذ إلى ثلاثة أطفال فُقدوا بعد ابتعادهم عن مخيم عائلتهم في ولاية كولورادو الأمريكية، لتنتهي عملية بحث واسعة استمرت ساعات بالعثور عليهم أحياء ودون إصابات.

وكان الأطفال، وهم طفل يبلغ 9 أعوام وطفلان في السادسة، يقضون رحلة تخييم مع مجموعة كبيرة من أفراد عائلتهم بالقرب من مسار «Midland Bike Trail» شرق بلدة بوينا فيستا، عندما لاحظت الأسرة اختفاءهم نحو التاسعة صباحاً.



ساعتان من البحث

وبحث أفراد العائلة عن الأطفال بأنفسهم لمدة ساعتين تقريباً دون جدوى، قبل إبلاغ السلطات، التي أطلقت عملية بحث واسعة بمشاركة فرق الإنقاذ ومتطوعين وطائرات مسيّرة ومروحية، إضافة إلى فرق تمشط المنطقة سيراً على الأقدام.

ومع استمرار البحث، استعانت السلطات بالكلب البوليسي «آرتشي»، المعروف باسم «آرش»، الذي التقط رائحة الأطفال من موقع المخيم وبدأ سريعاً في قيادة عناصر الإنقاذ عبر المناطق البرية المحيطة.



رائحة دمية تقود إلى المسار

وأظهرت لقطات نشرتها السلطات لاحقاً أفراد الشرطة وهم يعطون «آرش» رائحة مأخوذة من دمية صغيرة تخص الأطفال، قبل أن ينطلق متتبعاً مسارهم عبر التضاريس الوعرة.

وبينما كان الكلب يحدد الاتجاه الذي سلكه الأطفال، تحركت فرق الإنقاذ إلى مناطق مرتفعة في الاتجاه ذاته، قبل أن تتمكن من رصد الأطفال والعثور عليهم.



2.4 كيلومتر من المخيم

وعُثر على الأطفال نحو الثانية ظهراً على مسافة تقارب 1.5 ميل «2.4 كيلومتر» من موقع المخيم، بعد نحو خمس ساعات من ملاحظة اختفائهم، وتأكدت سلامتهم وعدم تعرض أي منهم لإصابات.

وأُعيد الأطفال إلى عائلتهم، فيما أشاد قائد شرطة مقاطعة تشافي بسرعة استجابة فرق البحث والإنقاذ والدور الذي لعبه الكلب «آرش» في تحديد الاتجاه الذي سلكه الأطفال والعثور عليهم سالمين.