أظهرت دراسة حديثة أن استخدام الأطفال والمراهقين لأدوية التخسيس من فئة GLP‑1، مثل (أوزمبيك)، قد يرتبط بنقص في العناصر الغذائية الأساسية؛ ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة هذه العلاجات لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وبيّن الباحثون، بعد فحص سجلات طبية واسعة، أن نحو طفل واحد من بين كل ستة شُخِّص حديثًا بنقص غذائي بعد بدء العلاج.

ووصفت الورقة العلمية المنشورة في مجلة Childhood Obesity هذا النقص بأنه «خطر جوهري وغير مُعترف به بما يكفي»، في وقت تتصاعد فيه معدلات السمنة بين الأطفال عالميًا. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للسمنة لعام 2026 إلى وجود أكثر من 390 مليون طفل ومراهق يعانون زيادة الوزن، بينهم نحو 160 مليونًا مصابون بالسمنة المفرطة، إضافة إلى أكثر من 35 مليون طفل دون الخامسة يعانون زيادة الوزن.

ورغم أن أدوية GLP‑1 مثل «سيماغلوتيد» (أوزمبيك وويغوفي) و«تيرزيباتيد» (مانغارو وزيباوند) أثبتت فعاليتها في علاج السمنة والسكري من النوع الثاني، فإن البيانات المتعلقة باستخدامها لدى الأطفال لا تزال محدودة. وقد حلّل الباحثون سجلات نحو 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، لم يكن لديهم نقص غذائي سابق، وبدأوا تناول هذه الأدوية بين عامي 2017 و2022. وخلال عام واحد، شُخّص نحو 17% منهم بنقص غذائي أو مضاعفات مرتبطة به، وكان نقص فيتامين (د) الأكثر شيوعًا بنسبة 12%، يليه فقر الدم الغذائي وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ويشير الباحثون إلى أن الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تتوافق مع أبحاث أخرى تربط فقدان الوزن المتعمد بزيادة خطر النقص الغذائي، إضافة إلى وجود صلة محتملة بين أدوية GLP‑1 ومشكلات التغذية. كما لفتت الدراسة إلى فجوات في الرعاية الغذائية المقدمة للأطفال، إذ تلقى 5% فقط استشارات غذائية خلال أول 30 يومًا من بدء العلاج، وربعهم فقط خلال ستة أشهر.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، جاستن رايدر: إن النتائج «تسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لإدارة غذائية استباقية عند وصف هذه الأدوية للأطفال، بدل انتظار ظهور النقص الغذائي»، مؤكدًا أن فهم المخاطر يساعد في حماية الأطفال خلال مرحلة محورية من نموهم.