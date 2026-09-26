حددت محكمة الاستئناف في مصر جلسة الـ14 من أكتوبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، في القضية المقامة ضده من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة.

وتعود أسباب الأزمة إلى بلاغات رسمية تقدم بها المستشار القانوني للنادي الأهلي إلى النائب العام، على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها شلبي ادعى فيها أن عدم سفر الخطيب مع بعثة الفريق إلى كأس العالم للأندية في أمريكا كان بسبب عدم حصوله على التأشيرة وليس لأسباب صحية، وهو ما نفاه النادي الأهلي بشكل قاطع بعد نشر صورة من التأشيرة الأمريكية الصادرة لرئيسه.

من جانبه، نفى مدحت شلبي خلال التحقيقات تعمده الإساءة أو نشر معلومات غير صحيحة، مؤكداً احترام المحتوى الإعلامي وعدم وجود أي خلافات شخصية مع رئيس النادي الأهلي، وأن حديثه جاء في سياق المتابعة الإعلامية للأحداث الرياضية.

وتأتي المحاكمة المرتقبة لتضع حداً قانونياً للسجال الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري خلال الفترة الماضية، في إطار تمسك إدارة الأهلي بحماية سمعة قياداتها ومؤسستها.