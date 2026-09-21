بعد نحو 3 سنوات من الملاحقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من القبض على مطلوب قضائي صدرت بحقه عدة أوامر تفتيش ومذكرات جلب، على خلفية قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاتجار غير القانوني بالمشروبات الكحولية.

وجاءت عملية القبض خلال حملة أمنية في محافظة أريانة بإقليم تونس الكبرى، حيث نجحت الفرق المختصة، بعد عمليات رصد وتتبع، في تحديد المكان الذي كان المطلوب يختبئ فيه، قبل مداهمته والقبض عليه.

وبحسب المعطيات الأولية، كان المتهم يستخدم إسطبلاً مهجوراً في منطقة قلعة الأندلس التابعة لمحافظة أريانة كمكان للإقامة والاختباء، في محاولة لتجنب رصده من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد تحديد موقعه، نفذت الوحدات الأمنية مداهمة للمكان، أسفرت عن توقيفه دون تسجيل فراره، وفق ما أوردته المعطيات المتداولة بشأن العملية.

وعقب القبض عليه، جرى التنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في أريانة، التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإيداعه السجن، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.