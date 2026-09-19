قاد بلاغ عابر عن مركبة تسير بشكل متمايل على أحد الطرق السريعة في النرويج إلى كشف عشرات الآلاف من العملات الفضية المرتبطة بعملية احتيال استثماري كبرى في الولايات المتحدة، في قضية انتهت بإدانة ثلاثة أشخاص بغسل الأموال.

بلاغ يكشف المفاجأة

وبحسب الهيئة الوطنية النرويجية للتحقيق وملاحقة الجرائم الاقتصادية والبيئية (Økokrim)، استجابت الشرطة في أبريل 2025 لبلاغ عن شاحنة صغيرة تسير بصورة متمايلة على الطريق السريع E18 في منطقة باروم.

وعند تفتيش المركبة، اكتشف رجال الشرطة أنها محملة بعملات فضية أمريكية، قبل أن يقود الفحص إلى شاحنة أخرى كانت هي الأخرى ممتلئة بالعملات.

وبلغ إجمالي ما عثرت عليه السلطات 66,860 عملة فضية، تقدر قيمتها الحالية بما لا يقل عن 25 مليون كرونة نرويجية، أي أكثر من مليوني يورو.





عملات مرتبطة بعملية احتيال أمريكية

وكشفت التحقيقات أن العملات تعود إلى عائدات عملية احتيال استثماري واسعة في الولايات المتحدة، كانت السلطات النرويجية تساعد نظيرتها الأمريكية في التحقيق فيها منذ عام 2018.

وفي عام 2019، ضبطت «Økokrim» خلال مداهمة في منطقة باروم 79,500 عملة فضية أمريكية بلغت قيمتها آنذاك نحو 17 مليون كرونة نرويجية، إلا أن جزءاً آخر من العملات ظل مفقوداً لسنوات.

وظلت العملات المفقودة بعيدة عن أنظار السلطات حتى عُثر عليها بالمصادفة عقب البلاغ عن المركبة المتمايلة على الطريق.



أحكام بالسجن

وقضت المحكمة بإدانة 3 نرويجيين؛ إذ حُكم على رجل بالسجن عامين و6 أشهر بعد إدانته بغسل الأموال في ما يتعلق بتنظيم تخزين العملات والاحتفاظ بها.

كما حُكم على امرأة بالسجن 6 أشهر بتهمة غسل الأموال المشدد عن طريق الإهمال، فيما صدر بحق رجل آخر حكم بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ بالتهمة ذاتها.

وبرأت المحكمة مواطنين بريطانيين كانا متهمين بنقل العملات، فيما أوضحت النيابة أنها ستدرس إمكانية استئناف الحكم، مؤكدة أن الأحكام لم تصبح نهائية بعد.

وتعمل السلطات حالياً على إعادة قيمة العملات إلى ضحايا عملية الاحتيال في الولايات المتحدة.