حين يخذل المزاج صاحبه.. 5 عادات تُحيل يومك ساحةً لتقلبات «ثنائي القطب»

يشهد اضطراب ثنائي القطب اهتمامًا متواصلًا في الأبحاث الطبية، مع تطور فهم العوامل البيولوجية والسلوكية المرتبطة بالنوبات وتقلبات المزاج. ويُعد الاضطراب حالة نفسية مزمنة قد تتضمن نوبات من الهوس أو الهوس الخفيف والاكتئاب، إلا أن العلاج والمتابعة المنتظمة يمكن أن يساعدا على التحكم في الأعراض وتحسين جودة الحياة.

ولا يتعلق الاستقرار بالمداومة على العلاج الدوائي فقط، إذ تلعب أنماط النوم والروتين اليومي وإدارة الضغوط والعلاقات الاجتماعية دورًا مهمًا في التعامل مع الاضطراب. وتشير المعطيات الطبية إلى أن اضطراب مواعيد النوم وتغيُّر الإيقاع اليومي يمكن أن يزيدا من حدة الأعراض لدى بعض المصابين، ما يجعل الحفاظ على روتين منتظم جزءًا مهمًا من خطة التعامل مع الحالة.

3 أنماط تستحق الانتباه

تختلف أعراض اضطراب ثنائي القطب من شخص إلى آخر، لكن الصورة العامة للمرض ترتبط بثلاثة أنماط رئيسية: نوبات الهوس، ونوبات الهوس الخفيف، ونوبات الاكتئاب. وقد تتغير الطاقة والنشاط والتركيز والسلوك بصورة واضحة خلال هذه الفترات، فيما قد تعود الحالة المزاجية إلى مستوى أكثر استقرارًا بين النوبات.

5 عادات قد تزيد صعوبة السيطرة

اضطراب ثنائي القطب ليس مجرد تقلبات عابرة في المزاج، بل حالة قد تتأثر بشدة بطريقة إدارة النوم والضغوط والعادات اليومية. ومن أبرز الأنماط التي تستحق الانتباه: اضطراب مواعيد النوم، إهمال العلاج أو المتابعة، العُزلة الاجتماعية، الاندفاع في القرارات، وتعاطي الكحول أو المواد التي قد تؤثر في المزاج. كما توصي الجهات الطبية بالحفاظ على روتين منتظم للنوم والطعام والنشاط، وتجنُّب المواد التي قد تزيد الأعراض أو تعقّد العلاج.

وتكمن أهمية هذه العادات في أن بعضها قد يصعّب اكتشاف التغيرات المزاجية في وقت مبكر، بينما يساعد الالتزام بروتين ثابت ومراقبة التغيُّرات في المزاج والنوم والنشاط على التعرُّف إلى المؤشرات التي تستدعي التواصل مع الطبيب.

العلاج لا يقتصر على الدواء

تتضمن خطط علاج اضطراب ثنائي القطب عادةً أدوية مثبتة للمزاج أو مضادات الذهان، وقد يحتاج بعض المرضى إلى أكثر من دواء وفق حالتهم واستجابتهم للعلاج. ويُعد (الليثيوم) أحد مثبتات المزاج المستخدمة في العلاج طويل المدى، مع ضرورة المتابعة الطبية والفحوص اللازمة أثناء استخدامه. كما يمكن أن تكون العلاجات النفسية؛ ومنها العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الذي يركز على انتظام الإيقاع اليومي، جزءًا من خطة العلاج.

وفي الحالات الشديدة أو التي تحتاج إلى استجابة سريعة، قد يُستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية تحت إشراف متخصصين، بينما تُبحث تقنيات أخرى مثل التحفيز المغناطيسي في سياقات علاجية محددة.

هل اقترب الطب من التنبؤ بالنوبات؟

تتواصل الأبحاث حول المؤشرات البيولوجية وأنماط نشاط الدماغ والعوامل الجينية والبيئية المرتبطة باضطراب ثنائي القطب، بهدف تحسين فهم المرض وربما تطوير وسائل أفضل لرصد تطور الأعراض مستقبلًا. لكن التصوير العصبي والتحاليل الجينية أو اختبارات الدم لا تُستخدم حاليًا بمفردها لتأكيد أو استبعاد تشخيص اضطراب ثنائي القطب في الممارسة السريرية؛ إذ يظل التشخيص قائمًا على التقييم المتخصص وتاريخ الأعراض والسلوك.

طريق التحكم يبدأ من التفاصيل اليومية

التحكم في اضطراب ثنائي القطب لا يعني إلغاء المشاعر أو منع تقلبات المزاج تمامًا، بل التعرُّف المبكِّر إلى التغيّرات والتعامل معها بطريقة منظمة. ويشمل ذلك الالتزام بالخطة العلاجية، وعدم إيقاف الأدوية دون استشارة الطبيب، والحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم والنشاط، وتسجيل التغيرات المزاجية، وطلب الدعم عند ظهور مؤشرات مقلقة.

وفي النهاية، لا يأتي الاستقرار عادةً من خطوة واحدة، بل من مجموعة عادات صغيرة ومتكررة، إلى جانب المتابعة الطبية المناسبة. ومع العلاج المستمر والدعم النفسي والاجتماعي، يستطيع كثير من المصابين إدارة الأعراض والعمل على حياة أكثر استقرارًا وجودة.