تحولت زيارة عابرة لبيع مقتنيات منزلية في ولاية ميشيغان الأمريكية إلى اكتشاف فني ثمين، بعدما اشترى أحد هواة جمع التسجيلات والأثاث القديم لوحة مقابل 30 دولاراً فقط، ليتبين لاحقاً أنها عمل أصلي مفقود منذ عقود للفنانة السريالية الأمريكية غيرترود أبركرومبي، ويُقدَّر سعرها في مزاد مرتقب بما بين 150 و250 ألف دولار.

لوحة في زاوية مظلمة

وبحسب دار مزادات «Freeman’s»، وصل المشتري في يوليو الماضي متأخراً إلى بيع للممتلكات في ميشيغان، بعدما كان معظم المعروض قد بيع أو تفحصه الزوار، لكنه لاحظ في زاوية مظلمة من ممر يؤدي إلى المرآب لوحة صغيرة تصور مجموعة من الأصداف.

ولفت انتباهه توقيع في أسفلها يحمل اسم «Abercrombie» وسنة «51»، فقرر المجازفة وشراءها مقابل 30 دولاراً.

صدفة كشفت حقيقتها

وتحمل اللوحة اسم Alderman Merriam’s Shells، ورسمتها أبركرومبي عام 1951، وتصور 9 أصداف بحرية كانت مملوكة لروبرت ميريام، الذي شغل عضوية مجلس مدينة شيكاغو عن الدائرة الخامسة بين عامي 1947 و1955، وهي المنطقة التي تضم حي «هايد بارك» حيث عاشت الفنانة وعملت.

وبعد شراء اللوحة، دفع الفضول مالكها الجديد إلى تعديل مسار إجازة عائلية لزيارة معرض استعادي لأعمال أبركرومبي في متحف ميلووكي للفنون.

وأثناء تصفحه كتالوج المعرض، فوجئ بصورة أرشيفية للعمل نفسه، كانت قد ظهرت في مراجعة نشرتها صحيفة «Chicago Tribune» في 14 سبتمبر 1952 لمعرض للفنانة، وظهرت في الصورة اللوحة بإطارها الأصلي إلى جانب الأصداف التي استُلهم منها العمل.

تأكيد أصالة العمل

وعقب ذلك، عُرضت اللوحة على الدكتورة سوزان واينينغر، مؤرخة الفن في جامعة روزفلت وإحدى أبرز المتخصصين في أعمال أبركرومبي، التي أكدت أصالة العمل ونسبته إلى الفنانة.

اختفت نحو 75 عاماً

وكشفت السجلات أن أبركرومبي منحت العمل مطلع عام 1952 للطبيب جون رينولدز من مدينة كالامازو بولاية ميشيغان مقابل خدمات طبية، قبل أن تبقى اللوحة ضمن مجموعته وتنتقل لاحقاً عبر تركته، بعيداً عن أنظار الجمهور لنحو 75 عاماً حتى ظهورها مجدداً هذا الصيف.

وسبق أن عُرضت اللوحة في 6 معارض فردية للفنانة خلال عامي 1952 و1953 في شيكاغو ونيويورك وميلووكي وإيفانستون، وكانت تُعرض للبيع آنذاك بأسعار تراوحت بين 50 و150 دولاراً.

من 30 دولاراً إلى ربع مليون

والعمل عبارة عن لوحة زيتية على لوح «مازونيت»، لا يتجاوز حجمها نحو 20.3 × 27.9 سنتيمتر، وما زالت داخل إطارها الأصلي.

ومن المقرر أن تعرض دار «Freeman’s» اللوحة ضمن مزاد فنون ما بعد الحرب والفن المعاصر في نيويورك في 1 أكتوبر 2026، بتقدير أولي يتراوح بين 150 ألفاً و250 ألف دولار، أي أن الحد الأعلى للتقدير يزيد على ثمن شرائها البالغ 30 دولاراً بأكثر من 8 آلاف مرة.