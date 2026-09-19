في مصادفة نادرة امتدت لأكثر من قرن، سجلت عائلة أمريكية رقماً قياسياً عالمياً بعدما وُلد أفراد من 5 أجيال متتالية في اليوم نفسه، 14 سبتمبر، بداية من عام 1907 وحتى عام 2025، لتصبح أول عائلة توثقها موسوعة «غينيس» بخمسة أجيال يشتركون في تاريخ ميلاد واحد.

118 عاماً بين الجيل الأول والخامس

بدأت القصة مع ويلبر هارلو، الذي وُلد في 14 سبتمبر 1907، ثم وُلدت ابنته آدي هارلو في التاريخ نفسه عام 1949.

واستمرت المصادفة مع الجيل الثالث، دونالد هارلو، المولود في 14 سبتمبر 1972، ثم ابنته إيما بيل التي جاءت إلى العالم في اليوم ذاته عام 1997.

وبعد 28 عاماً، اكتملت السلسلة بولادة ابن إيما، آرثر بيل، في 14 سبتمبر 2025، ليصبح خامس جيل متتالٍ في العائلة يحمل تاريخ الميلاد نفسه، بفارق 118 عاماً بين ميلاد أول وآخر أفراد السلسلة.

كانوا يتحدثون عنها كمزحة عائلية

وبحسب وسائل إعلام محلية في ولاية آيوا، كانت العائلة تدرك منذ سنوات غرابة اجتماع 4 أجيال على تاريخ ميلاد واحد، وكان أفرادها يتحدثون عن إمكانية أن يكون ذلك رقماً قياسياً، لكنهم لم يتقدموا رسمياً لتسجيله.

وتغير الأمر بعد وفاة آدي هارلو وحمل حفيدتها إيما بطفلها الثاني، إذ علمت إيما أن موعد ولادتها المتوقع يصادف 14 سبتمبر، وهو التاريخ الذي يجمع أفراد عائلتها منذ عقود.

وكانت جدتها آدي تمزح معها في السابق بشأن ضرورة أن تنجب يوماً طفلاً ذكراً في 14 سبتمبر ليستمر تسلسل أعياد الميلاد داخل العائلة.

آرثر يصل في الموعد نفسه

لم يولد طفل إيما الأول في 14 سبتمبر، لكن الأمر اختلف في حملها الثاني، إذ جاء طفلها آرثر إلى العالم في الموعد المتوقع تماماً، يوم 14 سبتمبر 2025.

وبولادته انتقلت العائلة من 4 إلى 5 أجيال متتالية مولودة في التاريخ نفسه، ما منحها رقماً قياسياً عالمياً منفرداً.

وأكدت «غينيس» أن عائلات أخرى سبق أن سجلت 4 أجيال يشتركون في تاريخ ميلاد واحد، إلا أن عائلة بيل وهارلو أصبحت أول حالة موثقة بـ5 أجيال.

مصادفة أخرى داخل الأجيال الخمسة

ولم يكن تاريخ الميلاد هو المصادفة الوحيدة في القصة، إذ جاء ترتيب أفراد الأجيال الخمسة بالتناوب بين الذكور والإناث.

فبدأ التسلسل بويلبر «ذكر»، ثم آدي «أنثى»، ثم دونالد «ذكر»، ثم إيما «أنثى»، وأخيراً آرثر «ذكر».

وبذلك أصبح 14 سبتمبر تاريخاً يجمع خمسة أجيال من العائلة، في سلسلة بدأت عام 1907 واستمرت حتى عام 2025، قبل أن تحظى العائلة بالاعتراف الرسمي من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.