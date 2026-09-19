لم يكن الأسترالي روبرت جونستون لاعباً منذ شبابه، بل بدأ ممارسة كرة القدم الأسترالية بعد أن تجاوز السبعين من عمره، واليوم، في سن 83 عاماً، لا يزال يدخل الملعب ويشارك مع فريقه في ولاية جنوب أستراليا.

بداية متأخرة

ويعيش جونستون في منطقة ريفرلاند، ويلعب مع فريق «Riverland Superdogs» ضمن دوري «AFL Masters» في جنوب أستراليا، وهي مسابقة لكرة القدم الأسترالية مخصصة للاعبين من عمر 35 عاماً فما فوق.

ولم يسبق له قبل ذلك ممارسة رياضة جماعية، إذ اعتاد المشي والمشاركة في أنشطة فردية، قبل أن يكتشف كرة القدم الأسترالية في السبعينات من عمره ويتحول تعلقه بها إلى جزء من حياته.

الأكبر سناً

ويحمل جونستون لقب أكبر لاعب سناً في المسابقة، ورغم فارق العمر بينه وبين كثير من اللاعبين، لا يزال يشارك في التدريبات والمباريات.

ويضع لنفسه قاعدتين عند دخول الملعب؛ الأولى أن يتجنب السقوط، والثانية أن يتمكن من الحصول على الكرة وركلها، فيما يعترف بأن بقية اللاعبين أسرع منه، لكنه لا يزال يحقق ما يصفه بـ«الانتصارات الصغيرة».

يركل الكرة لنحو 30 متراً

وقال رئيس فريق «Riverland Superdogs» روب روميو، الذي لعب إلى جانب جونستون لما يقارب 10 سنوات، إن اللاعب البالغ 83 عاماً غالباً ما يكون من أوائل الحاضرين إلى التدريبات، ولا يزال حريصاً على تطوير مهاراته.

ورغم تقدمه في السن، يستطيع جونستون ركل الكرة لمسافة تقترب من 30 متراً.

موعد جديد في نيوكاسل

ولا يفكر جونستون في الابتعاد عن الملاعب حالياً، إذ يستعد للمشاركة مجدداً في بطولة «AFL Masters» في مدينة نيوكاسل، ضمن فئة اللاعبين فوق 65 عاماً، أواخر سبتمبر.

ويستعد للمنافسة بطريقته الخاصة أيضاً، إذ يصبغ شعره بألوان ولاية جنوب أستراليا؛ الأحمر والأزرق والأصفر، قبل البطولة السنوية. وتقام البطولة الوطنية هذا العام في نيوكاسل خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وبحسب جونستون، فإن العثور على مسابقة «AFL Masters» كان من أفضل الأشياء التي حدثت له، لما وفرته له الرياضة من نشاط وعلاقات اجتماعية.