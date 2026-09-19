أنقذت راكبة في سنغافورة امرأة من الوقوع ضحية محاولة احتيال، بعدما أثارت انتباهها مكالمة فيديو غريبة داخل أحد قطارات المترو، كان خلالها شخص يزعم أنه من الشرطة يطلب من المرأة إظهار جواز سفرها وبطاقتها البنكية أمام الكاميرا.

ووقعت الحادثة في 17 سبتمبر عندما لاحظت فيت أوليفيا نغ (29 عاماً) أن راكبة تجلس بالقرب منها تبدو متوترة أثناء مكالمة فيديو كان صوتها مسموعاً للركاب.

«بطاقتك البنكية!»

وقالت نغ إنها شعرت بأن شيئاً غير طبيعي يحدث عندما شاهدت المرأة ترفع جواز سفرها أمام الكاميرا، قبل أن تسمع الشخص في الطرف الآخر يطالبها بإظهار بطاقتها البنكية، مكرراً طلبه بصوت مرتفع.

وظهر المتصل، وفق روايتها، مرتدياً ما يشبه زي الشرطة، وخلفه شعار شرطة سنغافورة، ما جعل المرأة تعتقد أنها تتحدث بالفعل مع جهة رسمية.

عندها اقتربت نغ من الراكبة وقالت لها إن المكالمة تبدو محاولة احتيال، وساعدتها على إنهائها قبل أن تعرض بياناتها البنكية.

وصلت إلى سنغافورة قبل 3 أسابيع

وبعد انتهاء المكالمة، اكتشفت نغ أن المرأة من الفلبين، وأنها وصلت إلى سنغافورة قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط بحثاً عن عمل.

وأوضحت أن المرأة كانت تخشى أن تكون قد ارتكبت مخالفة أو أغضبت «الشرطة»، وهو ما دفعها إلى الاستجابة للمتصل وإظهار جواز سفرها.

وبقيت نغ معها بعد الحادثة، وشرحت لها بعض أساليب الاحتيال المنتشرة، كما تبادلتا معلومات التواصل لمساعدتها إذا واجهت موقفاً مشابهاً مستقبلاً.

ونُشرت الواقعة أولاً في 18 سبتمبر، قبل أن تنشر Mothership تفاصيل إضافية اليوم 19 سبتمبر 2026 بعد التواصل مع نغ.