تجاوز عدد سكان مصر بالداخل 109.5 مليون نسمة، (السبت)، بعدما سجلت البلاد زيادة قدرها مليون نسمة خلال 262 يوماً فقط، في مؤشر جديد على استمرار الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.

وأعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و540 ألفاً و965 نسمة، مقارنة بـ108 ملايين و540 ألفاً و965 نسمة في الأول من يناير 2026، لتضيف البلاد مليون نسمة في أقل من تسعة أشهر.

وبحسب بيانات الجهاز، سجل عدد سكان مصر بالداخل 109 ملايين نسمة في 9 مايو الماضي، قبل أن يتجاوز حاجز 109.5 مليون نسمة خلال سبتمبر الجاري، بما يعكس استمرار الزيادة في عدد السكان خلال فترة زمنية قصيرة.

وتكشف المقارنة التاريخية اتساع حجم الزيادة السكانية في مصر خلال العقود الأخيرة؛ إذ ارتفع عدد السكان من نحو 14.2 مليون نسمة عام 1927 إلى 109.5 مليون نسمة حالياً، بزيادة تقترب من 95 مليون نسمة خلال نحو قرن.

وخلال الفترة من 1927 إلى 1976، ارتفع عدد السكان بنحو 22.5 مليون نسمة، بينما شهدت السنوات الخمسون الأخيرة زيادة أكبر بلغت نحو 72.4 مليون نسمة، إذ ارتفع العدد من 36.6 مليون نسمة عام 1976 إلى أكثر من 109 ملايين نسمة في 2026.

وتظهر بيانات الجهاز مساراً تصاعدياً واضحاً لأعداد السكان؛ فبعد تسجيل 48.3 مليون نسمة عام 1986، ارتفع العدد إلى 59.3 مليوناً عام 1996، ثم 72.8 مليوناً عام 2006، و94.8 مليوناً عام 2017، قبل أن يصل إلى 109 ملايين نسمة في مايو 2026.

وفي أحدث توزيع للمحافظات، تصدرت القاهرة قائمة المحافظات الأكثر سكاناً بنحو 10.5 مليون نسمة، تلتها الجيزة بـ9.9 مليون، ثم الشرقية بـ8.2 مليون، والدقهلية بـ7.3 مليون، والبحيرة بـ7.2 مليون نسمة.

وجاءت المنيا في المرتبة السادسة بنحو 6.7 مليون نسمة، تلتها القليوبية بـ6.4 مليون، وسوهاج بـ6.1 مليون، ثم الإسكندرية بـ5.7 مليون، والغربية بـ5.6 مليون نسمة.

وتضم قائمة المحافظات الأخرى أسيوط بنحو 5.4 مليون نسمة، والمنوفية 4.9 مليون، والفيوم 4.3 مليون، فيما تراوحت أعداد السكان بين 3.8 مليون في محافظات ككفر الشيخ وقنا وبني سويف، و120.7 ألف نسمة في جنوب سيناء.

وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي تمثله الزيادة السكانية بالنسبة إلى التخطيط للخدمات والبنية الأساسية وسوق العمل، خصوصاً مع تركز جزء كبير من السكان في محافظات وادي النيل والدلتا، في حين تعمل الدولة على التوسع العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة بهدف إعادة توزيع السكان وتقليل الضغط على المناطق الأكثر كثافة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهر في بياناته السكانية السابقة استمرار ارتفاع عدد السكان، مع اختلاف الأرقام بحسب تاريخ القياس وطريقة التقدير؛ إذ بلغت تقديرات إجمالي سكان مصر، وفق بيانات الجهاز لعام 2024، نحو 105.9 مليون نسمة.

ويعني وصول عدد السكان المقيمين داخل مصر إلى 109.5 مليون نسمة أن الزيادة المسجلة منذ بداية عام 2026 بلغت مليون نسمة خلال أقل من تسعة أشهر، في وقت تظل فيه قضية النمو السكاني أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.