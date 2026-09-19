دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الترتيبات المالية المرتبطة بالاحتفالات التي أعقبت زفاف نجله دونالد ترمب جونيور، بعدما كشفت تحقيقات صحفية أن الملياردير الروسي عمر كريمليف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكفل بتكاليف جزء من الاحتفالات.



وكشف تحقيق أجرته مؤسسة «بروبابليكا» هذا الأسبوع أن كريمليف، رجل الأعمال البارز في قطاع المراهنات ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، موّل الاحتفالات التي أعقبت مراسم زفاف دونالد ترمب جونيور وزوجته بيتينا في جزر البهاما، والتي أقيمت في مايو الماضي.

ترمب



وشملت التكاليف استئجار إحدى جزيرتين خاصتين استضافتا الاحتفالات على مدار ثلاثة أيام، مقابل مئات الآلاف من الدولارات، إلى جانب إقامة عرض ضخم للألعاب النارية.



وفي بيان مشترك، قال ترمب جونيور وزوجته: «صديقنا العزيز عمر استضاف بسخاء كبير ليلتين رائعتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا، كانت هدية زفاف سخية للغاية من صديق، ونحن كنا وما زلنا ممتنين لها للغاية».



ترمب: الأمر مسموح وردّ أموال



وخلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، دافع الرئيس الأمريكي عن الترتيبات المتعلقة بالحفل، وقال للمرة الأولى إن نجله وزوجته «سددا له الأموال» لاحقًا.



وأضاف ترمب: «هذا مسموح به تمامًا، وكما أفهم، فقد دفعوا له المال مرة أخرى».



ووصف الرئيس الأمريكي هذا النوع من الترتيبات بأنه «أمر شائع جدًا»، مضيفًا: «لقد أقمت حفلات زفاف للعديد من الأشخاص».



ولم يوضح ترمب، وفق ما ورد في التقرير، تفاصيل المبلغ الذي قال إن الزوجين سددا قيمته أو توقيت عملية السداد.



من هو عمر كريمليف؟



يبلغ عمر كريمليف 43 عامًا، وبدأ مسيرته في عالم الأعمال في روسيا بعد نشأته في دولة طاجيكستان السوفيتية السابقة، قبل أن يبني خلال العقود الثلاثة الماضية شبكة واسعة من العلاقات داخل قطاع الأعمال الروسي، مستفيدًا من علاقته الوثيقة بالكرملين.



وفي عام 2021، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا جعل شركة «تسوبس» (TSUPIS) التابعة لكريمليف المشغل الوحيد لجميع المراهنات الرياضية في روسيا، ما منح الشركة احتكارًا فعليًا لهذا القطاع.



وتُقدّر قيمة الشركة حاليًا بنحو 300 مليون دولار، وفق تقديرات دولية.



وفي عام 2024، وبعد أن صادرت السلطات الروسية شركة «رولف» (Rolf)، أكبر شبكة لتجارة السيارات في روسيا، من مالكها السابق سيرجي بيتروف، انتقلت ملكية الشركة إلى كريمليف بسعر مخفض، بحسب التقرير.



علاقة وثيقة ببوتين



ويشغل كريمليف أيضًا منصب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، وهو الجهة التاريخية المشرفة على رياضة الملاكمة، والتي مُنعت من الحركة الأولمبية قبل عام من دورة باريس بسبب اتهامات تتعلق بالفساد والتلاعب في نتائج المباريات.



ومنذ توليه رئاسة الاتحاد عام 2020، نقل كريمليف جزءًا كبيرًا من عمليات المنظمة إلى روسيا، كما أصبحت شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة الراعي الرئيسي للاتحاد.



ويظهر كريمليف بصورة متكررة إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعاليات كبرى، من بينها مراسم افتتاح المركز الدولي للملاكمة في موسكو عام 2022.



ويأتي الكشف عن تمويل احتفالات زفاف ترمب جونيور من جانب رجل أعمال روسي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين في وقت يثير فيه ارتباط رجال الأعمال الروس المقربين من السلطة بالدوائر السياسية الأمريكية اهتمامًا واسعًا، خصوصًا في ظل العلاقات المعقدة بين واشنطن وموسكو.