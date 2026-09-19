حسمت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل حول مشاركتها في موسم دراما رمضان 2027، موضحة أن وجودها في الموسم القادم لم يُحسم نهائياً وقرارها يتوقف على جودة المشروع والنص الذي سيعرض عليها، مؤكدة أنها لن تخوض السباق الرمضاني لمجرد الحفاظ على حضورها السنوي على الشاشة.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن خطتها الفنية خلال الفترة القادمة، على هامش حضورها حفل «دير جيست»، موضحة أنها انتهت أخيراً من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك» والذي عرض قريباً في السينمات، ما يجعل تقديم مسلسل خلال الفترة الحالية أمراً صعباً، خاصة مع حرصها على اختيار نص قوي يليق بجمهورها.

شرط ياسمين لمشاركة في رمضان 2027

وأكدت ياسمين أن ارتباطها بالموسم الرمضاني لا يعني قبول أي مشروع يعرض عليها، موضحة أن جمهورها ينتظر منها عملاً جديداً كل عام، وهو ما يجعلها أكثر حرصاً على اختيار المشروع الذي تعود من خلاله.

وأضافت: «يجب أن يكون لدي نص جيد لأن الجمهور ينتظر ياسمين كل عام في مسلسل، ولذلك أحرص على أن يكون العمل الذي أقدمه جديراً بهذا الانتظار».

وأوضحت أن غيابها المحتمل عن رمضان 2027 لا يعني حصولها على إجازة، وإنما يأتي نتيجة رغبتها في التمهل وعدم التسرع في اختيار عمل جديد، مؤكدة أنها تفضل الانتظار حتى تجد مشروعاً ترى أنه يضيف إلى مسيرتها الفنية.

ياسمين عبد العزيز: أركز على السينما

وكشفت الفنانة المصرية أن السينما تستحوذ على جانب كبير من اهتمامها خلال الفترة الحالية، بعد انشغالها بتصوير أحدث أفلامها «خلي بالك من نفسك» وطرحه للجمهور، مشيرة إلى أنها تشعر بالإرهاق بعد الفترة الماضية، موضحة أن عدم عثورها على مشروع درامي مناسب قد يعني غيابها عن موسم رمضان القادم.

ياسمين عن إيرادات فيلمها

وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول إيرادات الأفلام، أكدت ياسمين عبد العزيز أنها تفضل الاحتفاء بنجاح أحدث أعمالها «خلي بالك من نفسك» بدلاً من الانشغال بالأرقام المتداولة، مشيرة إلى أن بعض الأرقام التي يتم تداولها لا تعكس، من وجهة نظرها، الإيرادات الفعلية.

وقالت: «أريد أن أفرح بنجاح عملي، ولا يمكنني الحديث عن أرقام محددة، خصوصاً أن المنافسين لم يعلنوا جميع إيراداتهم، كما أن بعض الأرقام المتداولة ليست حقيقية، وأنا أريد أن أفرح بإيرادات عملي».

وبذلك تترك ياسمين عبد العزيز الباب مفتوحاً أمام مشاركتها في رمضان 2027، في انتظار النص الذي يلبي طموحها ويوازي انتظار جمهورها، بالتزامن مع وضع السينما ضمن أولوياتها خلال المرحلة القادمة.