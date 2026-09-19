هناك مدنٌ تصنعها الجغرافيا، ومدنٌ تصنعها القيادة والرؤية. والرياض تنتمي إلى النوع الثاني؛ فمنذ أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- أميرًا لمنطقة الرياض، وهي تنمو أمام عينيه، وتكبر معها أحلامها، وتتسع مساحتها ودورها الريادي ومكانتها.

واليوم، وبعد عقود من البناء والتطوير، تقف الرياض أمام العالم مدينةً مختلفة؛ مدينة لا تكتفي بأن تكون عاصمةً وطنية، وإنما تتقدم بثقة لتكون واحدة من أبرز العواصم العالمية حضورًا وتأثيرًا، مستندةً إلى إرث عريق، ورؤية طموحة، ومشروعات نوعية تعيد صياغة مستقبلها.

وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العاصمة، يبرز الدور التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ارتبط اسمه بالرياض ارتباطًا وثيقًا، وعاصر مراحل نموها وتحولها، وأسهم خلال سنوات إمارته في قيادة مسيرتها التنموية، حتى أصبحت الرياض واحدة من كبرى حواضر المملكة، ومن رياض سلمان، إلى طموح محمد بن سلمان للمستقبل، تتواصل قصة العاصمة في فصل جديد من فصول البناء والتطوير، فقد وضع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرياض في قلب مشروع التحول الوطني، وجعل منها نموذجًا حيًا لطموحات رؤية السعودية 2030. وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يقود سموه توجهًا استراتيجيًا يعيد صياغة مستقبل العاصمة، ويعزز قدرتها التنافسية، ويرسخ مكانتها مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا وثقافيًا وسياحيًا عالميًا،

ولم يعد طموح الرياض مقتصرًا على توسعها العمراني، بل أصبح يستهدف بناء مدينة متكاملة للحياة والعمل والاستثمار؛ مدينة تستثمر موقعها وإمكاناتها، وتطور بنيتها التحتية، وتدعم جودة الحياة، وتستقطب الأعمال والاستثمارات والفعاليات العالمية، وتفتح مساحات جديدة أمام أبناء وبنات الوطن، وتتجسد هذه الرؤية في مشروعات كبرى تعيد تشكيل المشهد الحضري والاقتصادي للعاصمة، وفي مقدمتها مشروعات النقل وتطوير المحاور الرئيسة، التي تستهدف تعزيز الترابط بين أجزاء المدينة ورفع كفاءة منظومة النقل، إلى جانب مشروعات نوعية في الرياض تعزز مكانتها الاقتصادية والعمرانية والثقافية والسياحية، كما أن إعلان تقدم الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 يمثّل محطة مهمة في مسيرة حضور العاصمة على الساحة الدولية، وجاء ضمن رؤية تستهدف تقديم الرياض بوصفها مدينة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الدولية، وإبراز ما حققته المملكة من تحول وتنمية، وفي هذه المرحلة، يواصل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قيادة العمل في المنطقة، ومتابعة مسارات التنمية والخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع جودة الحياة وترسيخ التميز المؤسسي والمجتمعي، ويأتي إطلاق جائزة الرياض للتميز شاهدًا على هذا الاهتمام بثقافة الجودة والإنجاز؛ إذ تستهدف تحفيز التميز والابتكار والتطوير، وتكريم المبادرات النوعية التي تحقق أثرًا ملموسًا في المجتمع والمنطقة، وإلى جانب سموه، يبرز الدور الفاعل لنائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الذي منذ صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة عام 2017، ارتبط حضوره بملفات التنمية والخدمات والعمل المؤسسي، في منطقة تمثل قلب المملكة الإداري والاقتصادي، وتشهد مرحلة استثنائية من النمو والتطوير.

ويقوم سموه بدور فاعل في متابعة الملفات التنموية والخدمية، ودعم المبادرات والبرامج التي تخدم المنطقة ومحافظاتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز التكامل بين الخطط الوطنية والعمل المحلي في المنطقة.

ولعل ما يميّز هذه المرحلة أن التنمية في الرياض لم تعد محصورة في مشروع أو قطاع بعينه؛ فالمدينة تتحول في صورتها الشاملة: اقتصادًا واستثمارًا، وثقافةً وسياحة، ورياضةً وترفيهًا، وجودةَ حياة، وبنيةً حضرية، وبيئةً للأعمال والابتكار.

وكل طريق جديد، وكل مشروع نوعي، وكل فعالية عالمية تستضيفها العاصمة، يضيف فصلًا جديدًا إلى قصة الرياض؛ فقد أصبحت العاصمة منصةً تستقطب الاستثمارات، وتحتضن الأحداث الدولية، وتستضيف الشركات والمؤسسات العالمية، وتمنح الشباب السعودي مساحات أوسع لصناعة الفرص وتحويل الأفكار إلى مشاريع ونجاحات.

وكلما اتسعت الرياض، ازدادت فخرًا بتاريخها المشرف؛ فالدرعية، وقصر الحكم، وذاكرة الأحياء القديمة، وتفاصيل الحياة التي عرفتها الرياض قبل عقود، كلها تشكل جزءًا أصيلًا من هوية مدينة تريد أن تكون عالمية دون أن تفقد ملامحها السعودية الأصيلة.

وهذه واحدة من أجمل سمات التحول الذي تعيشه العاصمة؛ فالحداثة لم تأتِ لتمحو الذاكرة التاريخية، وإنما جاءت لتمنحها مساحة جديدة في المستقبل.

فالرياض التي نراها اليوم هي ثمرة تراكم طويل من العمل؛ بدأته أجيال، ورسخته قيادات، وواصلته الدولة حتى وصلت العاصمة إلى مرحلة أصبحت فيها المشاريع والطموحات تتجاوز حدود المدينة نفسها.

ومن الرياض التي قاد الملك سلمان مسيرتها لعقود، إلى الرياض التي يرسم الأمير محمد بن سلمان ملامح مستقبلها، تبدو العاصمة أمام مرحلة جديدة من تاريخها؛ مرحلة تتكامل فيها الخبرة المتراكمة مع الطموح المستقبلي، ويصبح فيها الماضي مصدر إلهام، والحاضر منصةً للعمل، والمستقبل مجالًا مفتوحًا للطموح.

وفي هذه المسيرة، يظل اسم الملك سلمان حاضرًا في ذاكرة الرياض، فيما يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان عنوانًا بارزًا في مشروعها المستقبلي، ضمن رؤية وطنية جعلت من العاصمة أحد أهم محركات التحول الذي تشهده المملكة.

واليوم، تمضي الرياض إلى الأمام بقيادة وطنية، ورؤية واضحة، وعمل مؤسسي، وطموح لا يعرف السقف.

فالرياض لم تعد تسأل: متى نصل إلى العالمية؟

لقد أصبحت تسأل سؤالًا أكبر:

كيف نصنع مستقبلًا يليق بمكانة الرياض العالمية؟

وعلى أمجاد قائدٍ ارتبط اسمه بتاريخها، وطموح قائدٍ يرسم مستقبلها، تمضي عاصمة الوطن من الرياض التي عرفناها بالأمس، إلى الرياض التي يراها العالم اليوم.

وستظل الحكاية واحدة:

مدينة سعودية أصيلة، تكبر بثقة، وتتقدم برؤية، وتصنع للعالم صورةً مبهجة عن المملكة.

تلك هي الرياض..

عاصمة الأمجاد والأجداد، ومدينة المستقبل.