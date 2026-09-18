في موقف محرج تحول إلى حديث الساعة قبيل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناغويا اليابانية، عاش لاعبو منتخب كوريا الجنوبية للهوكي لحظات من الذهول والتخبط الشديد أثناء مراسم بدء مباراتهم ضد بنغلاديش.

حلت المفاجأة الصادمة عندما صدح الاستاد بنغمات النشيد الوطني لكوريا الشمالية بدلاً من النشيد الجنوبي، ليبقى اللاعبون مصدومين دون القدرة على التصرف. وانقسم رد فعل اللاعبين بين من ثبت في وضع الاستعداد الرسمي، ومن أخذ يمرر يده عبر شعره بحيرة، بينما وضع آخرون أيديهم على صدورهم أمام علم بلادهم المرفوع وهم يستمعون لنشيد الخصم السياسي والتاريخي.

ولم تتوانَ وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن وصف الواقعة بـ«الخطأ المحرج»، مؤكدة أن الارتباك بدا جلياً على وجوه اللاعبين الذين عجزوا عن إخفاء صدمتهم أمام الكاميرات.

هذه السقطة التنظيمية دفعت المنظمين للتدخل السريع لـ«ترقيع الموقف»، حيث تداركوا الأمر بعزف نشيد بنغلاديش أولاً ثم النشيد الكوري الجنوبي الصحيح. غير أن جدول المباراة الضيق أجبر الحكم على إعطاء إشارة تبادل التحية بين الفريقين أثناء عزف النشيد الجنوبي، ما حرم لاعبي كوريا الجنوبية من فرصة ترديد نشيد بلادهم.

ورغم هذه البداية المشحونة والتشتيت الإجباري، رد المنتخب الكوري الجنوبي داخل الملعب بقوة، حيث حسم اللقاء بفوز عريض بنتيجة 5-0، في بطولة تشهد مشاركة قياسية تتجاوز 11 ألف رياضي.