أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات، اليوم (الجمعة)، استهداف مليشيا الحوثي محافظة الطائف بطائرة مسيّرة جرى تدميرها، ما أسفر عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين اثنين، إضافة إلى أضرار مادية.



وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، أن الاعتداء يمثل «انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها»، مشيرة إلى أن استهداف المدن والمنشآت الحيوية السعودية، ومحاولة استهداف مكة المكرمة، يعكس خطورة النهج العدواني لمليشيا الحوثي.



وقالت الوزارة إن الاعتداءات الحوثية تتجاوز حدود اليمن لتهدد دول الجوار والمقدسات والملاحة الدولية، متهمة النظام الإيراني بمواصلة دعم المليشيا لخدمة أجندته التوسعية، على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن المنطقة واستقرارها.



وحملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، مجددة تضامن اليمن الكامل مع السعودية، وتأييدها الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة لردع الاعتداءات وحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويل المليشيا، وقطع إمدادات السلاح والخبرات العسكرية الإيرانية عنها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.