أدانت جامعة الدول العربية، اليوم (الجمعة)، بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي بطائرة مسيّرة واستهدف محافظة الطائف، مؤكدة أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وقال المتحدث باسم الجامعة العربية إن استمرار هذه الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديداً لأمنها وسلامة مواطنيها فضلاً عما ينطوي عليه من زيادة حدة التوتر والتصعيد القائم في المنطقة، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المقيم اليمني الذي توفي في الاعتداء ولحكومة وشعب السعودية، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وجدد المتحدث رفض الجامعة العربية القاطع للاعتداءات الحوثية، داعياً إلى وقفها فوراً، ومؤكداً تضامن الجامعة الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات.



وكان الدفاع المدني السعودي أعلن، أمس (الخميس)، سقوط شظايا طائرة مسيّرة في محافظة الطائف بعد اعتراضها وتدميرها، موضحاً أن الطائرة أطلقتها مليشيا الحوثي.



وأسفر سقوط الشظايا عن وفاة مقيم يمني، وإصابة مواطنة ومقيم من باكستان حالته حرجة، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.