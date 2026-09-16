كشفت دراسة واسعة شملت بيانات أكثر من 270 ألف مشارك أن ارتفاع مستويات الحمض الأميني (التيروزين) في دم الرجال قد يرتبط بتراجع طفيف في متوسط العمر، في أول دليل علمي قوي يربط هذا العنصر الغذائي بطول العمر لدى البشر.

واعتمد الباحثون من جامعتَي هونغ كونغ وجورجيا على تحليل المؤشرات الصحية والوراثية للمشاركين، مع التركيز على حمضي الفينيل ألانين والتيروزين، وهما من اللبنات الأساسية للبروتينات، ويلعبان دورًا مهمًا في إنتاج مواد كيميائية عصبية مؤثرة في المزاج والتركيز والاستجابة للتوتر.

تأثير التيروزين على متوسط العمر



وللتأكد من طبيعة هذا الارتباط، استخدم الفريق منهج «التوزيع العشوائي المندلي» الذي يفحص الاختلافات الجينية الطبيعية لتحديد ما إذا كان العامل الغذائي قد يكون سببًا مباشرًا للتأثير الصحي. وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يحملون مستويات مرتفعة من (التيروزين) فقدوا ما يقرب من عام من متوسط أعمارهم، بينما لم يظهر هذا الارتباط لدى النساء، في حين لم يسجل الفينيل ألانين أي تأثير بعد ضبط مستويات التيروزين.

ورغم أن الآلية الدقيقة غير واضحة بعد، يرجّح الباحثون أن (التيروزين) قد يؤثر في مسار الإشارات المرتبطة بالإنسولين، ما قد يسهم في مقاومته، وهي حالة ترتبط بأمراض شائعة مع التقدم في العمر مثل ارتفاع الضغط والسكري وأمراض القلب والتنكس العصبي. كما يُحتمل أن تلعب المواد الكيميائية الدماغية التي ينتجها التيروزين دورًا في هذا الاختلاف بين الجنسين.

لماذا ترتبط مستوياته المرتفعة بعمر أقصر؟

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن مكملات التيروزين تشكل خطرًا مباشرًا، إذ لم تختبر الدراسة المكملات نفسها، كما تشير أبحاث أخرى إلى فوائد محتملة للتيروزين في تحسين التركيز والذاكرة تحت الضغط. لكنهم أوصوا بأن الأشخاص الذين تظهر لديهم مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد قد يستفيدون من تعديلات غذائية تقلل من هذه التركيزات، خاصة أن (التيروزين) يتوافر بكثرة في اللحوم والدواجن والأسماك والأجبان والبيض والبذور والمكسرات.