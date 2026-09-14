في لقطة منزلية خطفت الأنظار على منصات التواصل، ظهر طفل صغير وقد قرر الاستغناء تمامًا عن يديه أثناء مشاهدة هاتفه الذكي، مفضّلًا استخدام قدميه بدلاً منهما في مشهد أثار موجة من التعليقات المرحة.

الطفل، الذي بدا مستغرقًا في متابعة محتوى على الشاشة، تمدّد على الأرض بكل أريحية، واضعًا الهاتف بين قدميه بإتقان لافت، وكأنه ابتكر «تقنية شخصية» جديدة للتحكم بالأجهزة.

ورغم أن الطريقة بدت غير مألوفة، فإن كثيرين رأوا فيها دليلاً على قدرة الأطفال على إيجاد حلول مبتكرة، أو طريفة، للتعامل مع التكنولوجيا، حتى لو تطلب الأمر بعض المرونة الجسدية غير المتوقعة.

وانتشرت الصورة سريعًا مع تعليقات ساخرة من قبيل: «جيل لا يحتاج إلى تعليمات الاستخدام»، و«مهارات لا تأتي إلا من كثرة المشاهدة».

المشهد، الذي جمع بين العفوية والابتكار، تحوّل إلى مادة طريفة للمتابعين، معتبرين أن الطفل قدّم درسًا جديدًا في كيفية الاستمتاع بالتقنية دون قيود.. أو دون استخدام اليدين على الإطلاق.